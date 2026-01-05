Un coche de F1 de Fernando Alonso, un maillot y una estación meteorológica: los regalos que ha recibido el Govern de Illa en 2025

El día de Reyes es la jornada en la que tradicionalmente tiene lugar el mayor intercambio de regalos, con permiso de 'Papá Noel' y el 'tió', pero en el Palau de la Generalitat los obsequios llegan durante todo el año. En 2025, el president Salvador Illa recibió 150 regalos, mientras que los consellers del Govern acumularon 1.097 obsequios, hasta alcanzar un total de 1.247 detalles registrados en el portal de transparencia de la Generalitat, según ha podido consultar EL PERIÓDICO. Un listado amplio, a ratos curioso, que mezcla cortesía institucional, productos de proximidad y algún objeto difícil de imaginar en un despacho oficial.

Como ya ocurrió el año pasado, no todos los miembros del Executiu reciben la misma cantidad de regalos. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, encabeza el ranking con 136 obsequios, seguido por el titular de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, con 128. Se trata de dos veteranos de la política institucional, que han ocupado con anterioridad cargos en el Govern.

También figuran entre los más obsequiados la consellera de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, con 103 presentes; el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, muy acostumbrado a recibir detalles en sus visitas internacionales, con 97; y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, con 91, la miembro del Govern que más regalos recibió en 2024. Al otro extremo se sitúan carteras con menor incidencia territorial, como la de Universitats i Recerca, Núria Montserrat, o la de Salut, Olga Pané.

REGALOS RECIBIDO POR CADA CONSELLER EN 2025 Recuento de todos los obsequios entregados a los consellers y al president en el año 2025.

El más agraciado ha sido el president, aunque en su registro no cuentan todos los regalos, ya que su listado oficial llega hasta el 9 de julio. En estos primeros siete meses del año, sin embargo, Illa ha podido coleccionar más de un centenar de obsequios en las diferentes visitas y reuniones que ha hecho. De dos de sus homólogos, el lendakari Imanol Pradales y Fernando Clavijo, presidente de Canarias, se llevó dos regalos artísticos: una serigrafía del pintor José Luís Zumeta por parte del gobernador vasco y una litografía del canario. También ha mantenido encuentros con autoridades internacionales, de las que destacan por sus presentes la del viceprimero ministro del Vietnam, Hồ Đức Phớc, que le regaló una caja de madera lacada con seis toallas de algodón.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con el lehendakari Imanol Pradales. / Rubén Moreno / Govern

El origen de los regalos al Govern es, de nuevo, mayoritariamente municipal. Los alcaldes y alcaldesas catalanes realizan una de cada tres entregas, especialmente en el marco de visitas institucionales, fiestas mayores o aniversarios locales a los que suelen acudir consellers y, cuando tiene ocasión, el president. Sin embargo, hay también regalos por parte de ediles de otras ciudades internacionales, como el de Viena, Michael Ludwig o el de Roma, Roberto Gualtieri, que regalaron libros al conseller Duch. El obsequio del alcalde italiano se lo dio en marzo, en un viaje institucional que hizo el conseller y donde se llevó, además, una "Nota Fundacional del Studium Urbis del Papa Bonifaci VIII" por parte de un profesor de la Universidad de La Sapienza.

Los regalos internacionales de Duch

A la lista de obsequiantes se suman autoridades del Estado, entidades diversas y, en menor medida, delegaciones internacionales. En este último grupo aparecen regalos entregados por todo tipo de personalidades institucionales de todo el mundo, desde autoridades chinas, marroquís o ecuatorianas. En julio, durante el viaje institucional de Illa y Duch a China, la directora general de asuntos exteriores del gobierno de Hainan, DAI Zhen, regaló a Duch un café típico de su región. No consta que le hiciera el mismo obsequio -u otro- al president, pues el registro de Illa se cierra antes del viaje institucional al país asiático. Aun así, el jefe del Executiu recibió este mismo regalo de la mano del gobernador de esta provincia china, Liu Xiamoning, en un encuentro en Barcelona.

¿Quién entrega los regalos al Govern? Listado con las autoridades que más veces regalan obsequios al Govern, entre alcaldes, representantes internacionales, entidades privadas, empresas y privados.

Más allá de China, el conseller de Acció Exterior i Unió Europea ha pisado mucho más territorio por el mundo, ha visitado embajadas y ha recibido a decenas de personalidades internacionales en su despacho. De estos encuentros se lleva presentes de Malasia, Japón, Polonia, Moldavia o Ecuador, entre otros. En su visita a Marruecos, por ejemplo, recibió un libro del presidente de Rabat y una lámina ilustrada de la 'penya blaugrana de Rabat'. Pero no es el único obsequio azulgrana que ha tenido este año. En mayo, con motivo del clásico entre Barça y Madrid, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, le regaló un banderín con los escudos de ambos equipos en la misma pieza.

Los libros, grandes protagonistas

En cuanto al contenido, los libros vuelven a ser los grandes protagonistas del año, especialmente en carteras como las de Cultura y Educació. Publicaciones institucionales, ensayos, libros históricos o volúmenes conmemorativos copan buena parte del listado, seguidos de placas, banderines, figuras decorativas y productos gastronómicos de proximidad. También es habitual seguir regalando CD, pese a que sea un formato más anticuado, algún que otro 'blue-ray', así como 'pendrives'.

LOS OBSEQUIOS MÁS FRECUENTES AL GOVERN Listado de todos los regalos que más se repiten en el registro oficial de obsequios a los miembros del Govern.

El inventario, sin embargo, deja también regalos que se salen de lo habitual. Entre ellos destaca una réplica del Alpine A522 de Fórmula 1, el coche de Fernando Alonso a pequeña escala, que fue entregada al conseller Sàmper en el marco de un acto vinculado al ámbito económico y deportivo, y una imitación de un avión Airbus A321, que la presidenta de Vueling regaló a Illa. La lista incluye además un maillot deportivo, recibido por el conseller de Esports, y una estación meteorológica, que fue a parar a la conselleria de Justícia, como recuerdo de la Associació Catalana d'Empreses de Seguretat (ACES) en la 'Nit de la Seguretat', acto en el que participó Espadaler.

Todos estos obsequios deben declararse obligatoriamente y no pueden quedarse en manos de los altos cargos a título personal. Así lo suscribe el Código de Conducta aprobado en 2016 por el Govern, en el que queda claro que es obligatorio abstenerse de aceptar obsequios de forma personal, salvo aquellos que sean "muestras no vendibles de cortesía", es decir, con los que no se les pueda sobornar.