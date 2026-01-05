Captura de Maduro
El PSOE endurece el tono contra la “invasión” de Venezuela e insiste en una salida pactada
Los socialistas apuestan por una salida “pactada entre los venezolanos” y muestran una mayor contundencia contra la intervención de EEUU, entre presiones de sus socios
La posición del Gobierno sobre la intervención de EEUU en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro se ha ido moviendo desde la prudencia inicial hasta un rechazo contundente en las últimas horas. Paralelamente, el PSOE ha endurecido el tono para ir un paso por delante. La portavoz de los socialistas, Montse Mínguez, se ha referido este lunes a un "ataque" e "invasión bélica" de Venezuela para rechazar "cualquier forma de violencia".
Después de que Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, utilizase por primera vez el término "condena" para oponerse "con rotundidad" la "violación de la legalidad internacional" en una carta dirigida a la militancia, los socialistas se han ido acercando a un discurso más contundente, en línea por lo exigido por sus socios.
La vicepresidenta segunda de Sumar, Yolanda Díaz, se congratuló por el tono de la carta de Sánchez, aunque otros sectores en este espacio, como IU, piden mayor contundencia. El diputado de Sumar y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha calificado de "tímida" la reacción del Ejecutivo y planteado que "la OTAN es un serio problema". "España no puede seguir financiando a quien va a ser su verdugo, no podemos seguir pagando el rearme de Estados Unidos", ha concluido en otra entrevista en TVE.
En Ferraz avanzan que tanto el PSOE como el Gobierno "vamos a seguir apostando por la democracia y la libertad", que pasaría por una "desescalada" y afrontar "esta situación tan peligrosa desde el diálogo" y la defensa del derecho internacional. "Cualquier otra acción la vamos a rechazar", ha avisado Mínguez durante una entrevista en TVE.
En la línea de la apuesta por el diálogo, desde el PSOE defienden los contactos tanto con el Gobierno de Venezuela, ahora encabezado por la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez, como con la oposición. Todo ello para que el escenario de la llegada de la democracia "sea pactada entre los venezolanos". Mínguez ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez "nunca" ha reconocido al ejecutivo de Nicolás Maduro, pero que tampoco lo hará ahora a la "invasión que se ha producido en Venezuela".
"Diálogo entre venezolanos"
En el comunicado conjunto de España con los países latinoamericanos de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay emitido ayer se remarca que "la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional". Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, manifestaba que la salida a la crisis venezolana solo puede venir "a través de un diálogo entre venezolanos", "democrática" y "siempre pacífica".
Los reproches cruzados entre el PSOE y el PP por sus respectivas posiciones sobre la intervención de EEUU también se han intensificado. Si para los populares Sánchez se situaría "del lado incorrecto de la historia", los socialistas replican que su posición es "ridícula y absurda" ante una situación que sentaría un "peligroso precedente". El PP ha avalado la operación, aunque rechazado que sea Delcy Rodríguez quien dirija la transición.
