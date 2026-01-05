El PP rechaza a Delcy Rodríguez para liderar Venezuela y admite "dudas" sobre si Trump vulneró el derecho internacional

La decisión de situar a Delcy Rodríguez, la que fuera 'número dos' de Nicolás Maduro, al frente de Venezuela ha llevado al PP ha rechazar los planes trazados por Donald Trump. La vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, ha asegurado que el "horizonte de esperanza" debe llegar de la mano de Edmundo González, a quien atribuye la victoria electoral en julio de 2024, y de María Corina Machado. Además, la dirigente del PP ha admitido que las instituciones internacionales deben resolver las "dudas" sobre si el presidente de Estados Unidos vulneró el derecho internacional.

"Para nosotros el horizonte no pasa por Delcy rodriguez, no puede pasar por la mano derecha de quien era un presidente ilegítimo y lideraba un régimen dictatorial", ha sentenciado Gamarra en una entrevista en TVE. A renglón seguido, ha señalado que fue González, respaldado por Machado, quienes obtuvieron el 70% de los votos en las elecciones celebradas en julio de 2024. "El camino pasa porque sean ellos quienes lideren este proceso", ha reiterado, dejando claro el rechazo del PP a los planes estadounidenses de dar el poder a Rodríguez.

A lo largo del domingo, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ya dejó claro que consideran a González como el "presidente legítimo" y avisó de que "las dictaduras no se derrocan a medias". Gamarra, que ha hecho hincapié en este mensaje, ha obviado en todo momento la posibilidad de celebrar unas nuevas elecciones que permitan a los ciudadanos venezolanos expresarse. Lo que sí ha exigido es la liberación de todos los presos políticos.

Críticas al Gobierno

No obstante, Gamarra ha dejado claro que es una "buena noticia y un hito histórico" que Maduro haya sido "derrocado". Aun así, y ante las preguntas sobre si consideran que Trump ha podido vulnerar el derecho internacional al agredir a Venezuela, la dirigente popular ha admitido en una entrevista previa en la Cadena Ser que "evidentemente hay dudas sobre si vulnera o no el derecho internacional". "Hay que reivindicar nuestros valores democráticos y el estado de derecho, en el que está presente el derecho internacional, que debe ser respetado y las dudas que haya en relación con ello deberán de ser despejadas", ha apuntado después.

A renglón seguido, Gamarra ha dirigido todas sus críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha dicho que no tiene "legitimidad moral" para hablar sobre el derecho internacional tras haber estado "amparando" al régimen de Maduro. Así, ha denunciado que tanto el Ejecutivo como el PSOE y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hayan "blanqueado" la dictadura en Venezuela durante años.

Convocatoria electoral

Las mismas críticas, incluso más duras, han llegado por parte del vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, que ha llegado a decir que la detención de Maduro es "muchísimo más peligrosa" para el Gobierno que las de los exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Sin embargo, el dirigente de extrema derecha, mucho más alineado con Trump, ha evitado arremeter contra la decisión del presidente de Estados Unidos y ha dicho que "Delcy Rodríguez tiene que decidir si continúa con el sufrimiento del pueblo venezolano o si va a ayudar a esa restauración de la democracia venezolana". Además, admitiendo el rechazo de Trump a Machado, Buxadé ha hablado de la necesidad de que "se convoquen unas elecciones libres" para elegir a un nuevo presidente.