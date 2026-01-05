Catalunya aumenta un 50% los recursos destinados a proyectos de ayuda humanitaria en 2026

La consellería de Unió Europea i Acció Exterior del Govern ha aumentado en un 50% el presupuesto para subvencionar proyectos de ayuda humanitaria en 2026, pasando de 2,3 millones de euros a 3,45.

Las entidades que recibirán estos fondos son Asamblea de Cooperación por la Paz, Médicos del Mundo, Oxfam Intermon, Farmacèutics Mundi, Acción contra el Hambre y Cruz Roja, todas ellas seleccionadas mediante un proceso de concurrencia pública, ha informado el Govern en un comunicado.

Estos fondos deberán destinarse a implementar proyectos urgentes en casos de crisis de aparición repentina, como serían catástrofes humanitarias, o crisis de larga duración que están infrafinanciadas.

"En un mundo en el que los conflictos se agravan, Catalunya quiere estar al lado de los que más sufren. Por este motivo, incrementamos el apoyo a estas entidades en un momento de máxima urgencia y necesidad", ha expresado el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, citado en el comunicado.

Con la convocatoria anterior, aprobada en 2024 y ejecutada en 2025, se llevaron a cabo proyectos de respuesta humanitaria en Palestina, Myanmar, Burkina Faso y la República Democrática del Congo.

295.000 euros a una oficina de la ONU

En paralelo, la Generalitat también destinará este 2026 una nueva aportación de 295.000 euros a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, según ha anunciado el delegado del Govern en Estados Unidos y Canadá, David Andrés.

"Las emergencias crecen en escala, duración y complejidad, con consecuencias devastadoras para la población civil", ha subrayado Andrés, citado en el comunicado, en el que ha alertado de que el reto humanitario se agrava por la grave escasez de financiación de las agencias de la ONU por parte de potencias como Estados Unidos.

Desde 2018, la Generalitat ha hecho aportaciones anuales a la OCHA, y, en estos dos últimos años, ha aportado 1,195 millones adicionales a fondos mancomunados de esta oficina de la ONU destinados a Palestina, Líbano y Ucrania.