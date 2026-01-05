Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaNieveCabalgata Reyes BarcelonaBorrasca FrancisZapateroNicolás MaduroGreciaLotería Niño 2026Amancio OrtegaCalefacciónComprobar Lotería Niño 2026Cabalgata Reyes L'HospitaletCabalgata Reyes BadalonaCabalgata Reyes Santa Coloma de GramenetCabalgata Reyes Cornellà
instagramlinkedin

DETENCIÓN DE MADURO

Ayuso esquiva las dudas sobre la intervención de Trump en Venezuela y apunta a Zapatero: "Van a faltar años en la historia para agradecer esta operación"

La presidenta madrileña considera que el país "estará mejor hoy que ayer", aunque ha reclamado unas elecciones democráticas y reivindicado el liderazgo de Corina Machado

Madrid. 09.04.2024. Isabel Diaz Ayuso en el Encuentro del Comercio de CEOE

Madrid. 09.04.2024. Isabel Diaz Ayuso en el Encuentro del Comercio de CEOE / JOSÉ LUIS ROCA

Héctor González

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Evidentemente, nadie defiende que se rompa la soberanía nacional de otro país [...], pero es que ahora mismo [Venezuela] es un Estado criminal funcional, una narcodictadura", ha zanjado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntada este lunes por la intervención militar del Gobierno de Donald Trump en Caracas. En una entrevista con Espejo Público, la líder de la Comunidad de Madrid ha esquivado las dudas sobre la operación estadounidense para secuestrar a Nicolás Maduro y tomar el control de facto del país venezolano, afirmando que "habrá que dar un voto de confianza a quien hace algo" contra los excesos de la dictadura chavista.

Según Ayuso, pese a todas las sombras que planean sobre ella - la violación del derecho internacional, la falta de planes claros para un cambio de régimen y una transición hacia la democracia, y el rechazo a la legitimidad de Edmundo González y de Corina Machado-, van "faltar años en la historia para agradecer esta operación", pues ha permitido poner fin a décadas de violaciones de los derechos humanos de los venezolanos y a todo un sistema de "narcoterrorismo" auspiciado y sufragado por el entorno de Maduro.

"Después de un éxodo de 8 millones de personas, después de las torturas, de la hambruna, de las persecuciones y de la muerte, ¿el qué se violenta ahora?", ha cuestionado la presidenta sobre el cuestionamiento a la legalidad de la actuación de la administración Trump, recordando que una potencial intervención de la ONU tendría que haber contado con el visto bueno de Rusia y China, quienes también "se han lucrado con el sufrimiento del pueblo venezolano". Todo ello mientras España y la Unión Europa "miraban para otro lado", ha reprochado Ayuso, quien se ha preguntado si van a "pedir perdón" por ello a los venezolanos.

Más allá de hacer la vista gorda, la líder madrileña ha puesto nombres y apellidos al acusar a José Luis Rodríguez Zapatero de “blanquear” al régimen de Maduro y de haberse lucrado con su papel en Venezuela. "Aquí el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero y tantos otros que fueron a las elecciones a decir que no había nada y que eran impecables, y han blanqueado al régimen y han permitido que se haya financiando redes" de narcotráfico.

De acuerdo con Ayuso, el expresidente español se encuentra entre las 64 personas que están siendo investigadas por Estados Unidos por estar supuestamente involucrado en el tráfico de drogas al país norteamericano. "Hace falta que de una vez dé explicaciones", ha reclamado, de porqué ha representado y "buscado siempre la legitimación" de la dictadura chavista; así como de "por qué ha hablado en nombre del Reino de España en tantas ocasiones sin dar una sola explicación" al respecto.

Noticias relacionadas y más

Frente a esta inacción del resto de Occidente, la presidenta popular ha considerado que Venezuela "estará mejor hoy que ayer” tras la intervención de Estados Unidos, aunque ha matizado que esta debe conducir a la liberación inmediata de presos políticos y convocatoria de elecciones democráticas con garantías. "Y ahí nadie puede entrar porque ahí es cuando un Estado se convierte en soberano", ha apuntado, antes de añadir que "sin duda el mundo entero mira a María Corina Machado como la líder indiscutible del futuro" del país.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
  2. La Fiscalía pide expulsar a Aldama y a García Castellón como perjudicados del caso Leire Díez y que no se impute a la directora de la Guardia Civil
  3. La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
  4. Técnicos españoles tratan de recuperar el satélite SpainSat NG II, golpeado en el espacio
  5. Oriol Junqueras: 'ERC quiere que haya presupuestos en todas las instituciones
  6. Una concejal del PSOE señala por acoso laboral al delegado del Gobierno en Extremadura y este lo niega
  7. J-MUSIC, el arma antimisil para proteger aviones que ha obligado al Gobierno a limitar su veto a Israel
  8. El Ejército contará con 65 blindados Dragón este enero

Almeida asegura que la captura de Maduro supone "un dictador menos en el mundo"

La 'apuesta' de Trump por Delcy Rodríguez, el contacto de Ábalos, permite a Zapatero mantener su línea directa con el régimen

El PSOE endurece el tono contra la "invasión" de Venezuela e insiste en una salida pactada

El PSOE endurece el tono contra la "invasión" de Venezuela e insiste en una salida pactada

El PP creará una comisión sobre la SEPI y los "favores" a Venezuela y forzará la comparecencia de Montero y Aagesen por corrupción

El PP creará una comisión sobre la SEPI y los "favores" a Venezuela y forzará la comparecencia de Montero y Aagesen por corrupción

El PP rechaza a Delcy Rodríguez para liderar Venezuela y admite "dudas" sobre si Trump vulneró el derecho internacional

El PP rechaza a Delcy Rodríguez para liderar Venezuela y admite "dudas" sobre si Trump vulneró el derecho internacional

Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por "apuntalar" la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro

Las pugnas en Podemos le arrasan en los territorios: un tercio de sus diputados autonómicos rompen con el partido

Las pugnas en Podemos le arrasan en los territorios: un tercio de sus diputados autonómicos rompen con el partido

Madrid amanece cubierta de un manto de nieve