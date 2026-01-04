La vivienda releva al paro: así han cambiado las preocupaciones de los catalanes en 25 años

El paro ha sido el principal problema de los catalanes más repetido en el primer cuarto de siglo según los datos del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) analizados por la ACN. Concretamente, en 12 de los últimos 25 años. Esta inquietud se sitúa de forma ininterrumpida en el primer lugar del ránking de preocupaciones desde 2008 hasta 2016, durante la crisis económica y financiera. A partir de 2014, la insatisfacción con la política y la preocupación por las relaciones entre Catalunya y España van ganando fuerza y son los principales problemas durante los años más álgidos del procés, entre 2017 y 2019. La covid de 2020 impacta de lleno situando la sanidad en primer lugar, mientras que la vivienda escala hasta la primera preocupación en los dos últimos años.

A comienzos de siglo, el principal problema que perciben los catalanes no es el paro, sino el terrorismo, un valor que cobra importancia en Catalunya a raíz del asesinato del exministro socialista Ernest Lluch por parte de ETA en el año 2000. También coincide con el hecho de que a finales de 1999 el grupo terrorista anunciara la ruptura de una tregua que había iniciado meses antes, reanudando así la actividad armada.

Inmigración e inseguridad

Entre 2001 y 2002 hay otros dos valores que acompañan al paro en el ránking de preocupaciones de los catalanes: la inmigración y la seguridad ciudadana. De hecho, la inmigración pasa a ser el principal problema de los catalanes en 2004 y se mantiene en la segunda posición en los dos años posteriores, 2005 y 2006.

El acceso a la vivienda irrumpe en la lista en 2006, convirtiéndose en el principal problema de los encuestados, seguido de la inmigración, mientras que en 2007 vuelve a ser el principal problema, seguido de un valor nuevo hasta entonces: la falta de infraestructuras y los problemas con el transporte público.

Los ocho principales problemas percibidos por la ciudadanía en el primer cuarto del siglo XXI Datos de encuestas de opinión de la Generalitat del CEO

2007 debía ser el año en que el AVE llegara a Barcelona, pero la falta de inversión y las obras de la alta velocidad hicieron aumentar las incidencias en Rodalies. Este hecho provocó que miles de ciudadanos se manifestaran en la capital catalana para criticar el estado de las infraestructuras y reclamar su traspaso a la Generalitat.

Crisis económica, 'procés' y Covid-19

Desde 2008 y hasta 2013, y en el marco de la crisis económica y financiera que vive el país, el paro vuelve a erigirse como el principal problema de los catalanes. Lo hace seguido de otro valor, el funcionamiento de la economía, que es el segundo problema más destacado por los encuestados durante este período de cinco años.

El paro se mantiene en el podio tres años más, de 2014 a 2016, pero en estos años cobra importancia otra cuestión: la insatisfacción con la política y las relaciones entre Catalunya y España. Esta se convierte en el principal problema de los catalanes en los tres años siguientes, de 2017 a 2019, coincidiendo con el 'procés' independentista.

En los tres años posteriores al procés, los principales problemas expresados por los catalanes giran en torno a la pandemia de la covid-19: en 2020 la sanidad se sitúa como principal problema; en 2021 el CEO no elabora encuestas -también a raíz de la crisis sanitaria-; y en 2022 la principal preocupación vuelve a ser la economía debido a la crisis financiera derivada de la pandemia.

Vivienda e inmigración, principales problemas de 2025

En 2023 las relaciones entre Catalunya y España vuelven a situarse como principal problema, mientras que en los dos años posteriores, de 2024 hasta la actualidad, 2025, el protagonista de la lista ha sido la vivienda, marcada por la crisis residencial y la subida de los precios del alquiler que ha experimentado el país.

En 2025 hay otro problema que vuelve a cobrar fuerza tras años sin estar entre las tres primeras posiciones: la inmigración. Los ciudadanos lo situaron en las posiciones más altas en 2001, 2004, 2005 y 2006, y vuelven a hacerlo este año. Este dato se puede explicar por el auge de los partidos de extrema derecha en toda Europa, en España y también en Catalunya -con Vox y Aliança Catalana- y sus discursos antiinmigración.

La insatisfacción política, el valor más estable

Entre los valores analizados en las encuestas del último cuarto de siglo, el de la insatisfacción política es el que se ha mantenido más estable a lo largo del tiempo, a pesar de que se incorporó entre las opciones en 2005. De hecho, este valor nunca se ha situado como principal problema, pero en 9 de los 25 años ha sido la tercera cuestión que más preocupa a los ciudadanos.