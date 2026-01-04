Crisis venezolana
El vídeo de Maduro tras llegar detenido a Brooklyn: "Happy new year"
DIRECTO | Última hora de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela: Maduro pasa su primera noche en prisión en EEUU, que le juzgará por narcoterrorismo
Venezuela, en vilo: Trump ataca el país, captura a Maduro y anuncia que tomará las riendas del gobierno
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido conducido al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, esposado y escoltado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA), según han confirmado fuentes oficiales a varios medios estadounidenses. La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca ha publicado un vídeo en el que se muestra al mandatario venezolano recorriendo un pasillo sobre una alfombra de la DEA y escoltado por dos agentes. En el vídeo Maduro saluda a varias personas que se encuentra e incluso dice: "Feliz Año".
Anteriormente, Maduro y su esposa, Cilia Flores, han bajado del avión en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart acompañados por más de una docena de agentes para ser trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York. Estados Unidos "capturó" al líder venezolano el sábado, tras bombardear algunos lugares estratégicos, como Caracas.
El mandatario venezolano está acusado por cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.
También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.
