El Govern habilita 604 plazas para recarga de coches eléctricos en sus edificios

El Govern ha habilitado 604 plazas para cargar vehículos eléctricos de su flota en los aparcamientos de los edificios de sus departamentos, entidades y empresas públicas desde junio de 2024 y prevé ampliar este número en unas 80 más en el primer cuatrimestre de este 2026.

Estas actuaciones se enmarcan en la I Fase del Despliegue de la Red de Recarga Eléctrica Territorial que está en marcha, según ha explicado este domingo la conselleria de Presidència en un comunicado.

En concreto, la Generalitat ha ejecutado hasta el pasado mes de diciembre un total de 96 obras de electrificación en edificios administrativos, con las que ha cubierto ya el 90% del objetivo previsto en el plan de despliegue.

Los trabajos empezaron a licitarse a principios del pasado verano por encargo del departamento de Economía con un presupuesto de 3,35 millones de euros, de los que un 70% fueron sufragados por el Plan Moves III de incentivos a la movilidad sostenible.

En estos momentos, la Generalitat cuenta con 1.604 vehículos eléctricos, de los que el 80% tienen etiqueta 0. El Departament de Agricultura es el que tiene más plazas para vehículos electrificados, con 181, seguido de Economia (105), Presidència (89) y Salut (78).

El despliegue de la red de recarga eléctrica forma parte del plan de impulso del vehículo eléctrico 2025-2030, que prevé instalar estos puntos de suministro de energía en todos los edificios administrativos de la Generalitat hasta llegar a los 5.000.

La fase II de despliegue contempla ampliar los puntos de carga en otros edificios públicos gestionados por la Generalitat como centros educativos, hospitales y equipamientos deportivos hasta llegar a los 4.000 de acceso público.