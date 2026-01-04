Catalunya invierte casi dos millones en formación para impulsar la reinserción laboral en internos de prisiones

Unos 550 internos de centros penitenciarios y educativos de justicia juvenil de Catalunya se han beneficiado este año de los programas de formación ocupacional impulsados por la Generalitat, que cuentan con una inversión cercana a los dos millones de euros. La iniciativa suma ya 900 matrículas becadas y persigue mejorar las competencias profesionales de las personas privadas de libertad para facilitar su acceso al mercado laboral una vez finalizada la condena.

El programa se desarrolla a través del convenio entre el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), la empresa pública del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica encargada de promover segundas oportunidades mediante la formación y el trabajo. La principal novedad del acuerdo es la incorporación, por primera vez, de un sistema de becas específico para la formación profesional.

Las ayudas, de 11 euros diarios por asistencia, buscan evitar que los internos tengan que elegir entre participar en cursos formativos o mantener un puesto en los talleres productivos, que en muchos casos constituyen su única fuente de ingresos dentro del centro. Gracias a esta compensación económica, las personas que optan por formarse pueden seguir cubriendo sus gastos básicos e incluso apoyar a sus familias durante el periodo de aprendizaje.

Importes mensuales

Del conjunto del presupuesto, más de medio millón de euros —514.000- se han destinado directamente al sistema de becas. En total, se han subvencionado 120 módulos formativos con certificado profesional. Para acceder a la titulación y a la ayuda económica, es necesario acreditar una asistencia mínima del 75%. Los importes se abonan de forma mensual en la cuenta personal de cada beneficiario.

El director del CIRE, Daniel Ortiz, valora de forma positiva los primeros resultados del programa y celebra que tenga continuidad en 2026. "La experiencia del primer año de becas en la formación profesional ha sido un éxito", asegura, y destaca que la compensación económica "ha supuesto un importante estímulo" para incentivar la participación en los cursos y reforzar el modelo FOI (formación, ocupación e inserción) que guía las políticas de reinserción en Catalunya.

"Un antes y un despúes"

En la misma línea, el director del SOC, Francesc Castellana, señala que el convenio "ha marcado un antes y un después" en la formación profesional dirigida a personas privadas de libertad. Castellana remarca que, además de ofrecer capacitación de calidad para facilitar la incorporación al mercado laboral, el programa proporciona recursos económicos que pueden resultar clave en el proceso de reinserción social.

El SOC aporta 1,83 millones de euros al conjunto de la actuación, procedentes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, mientras que el CIRE se encarga de impartir los cursos. El programa se dirige prioritariamente a personas internas desempleadas y en situación de mayor vulnerabilidad, aunque hasta un 30% de las becas pueden destinarse a internos que ya trabajan dentro de los centros.