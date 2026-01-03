Entre 1992 y 1995
Muere a los 78 años Maria Eugènia Cuenca, la primera mujer consellera del Govern, bajo la etapa de Pujol
Illa recibió a Jordi Pujol en el Palau de Pedralbes en pleno juicio contra el expresident y su familia
La exconsellera de Governació Maria Eugènia Cuenca, la primera mujer en formar parte del Govern de la Generalitat, ha fallecido a los 78 años, según ha informado este lunes la actual consellera de Interior, Nuria Parlón. Cuenca fue miembro del Executiu entre 1992 y 1995, durante la etapa del president Jordi Pujol, un nombramiento que marcó un hito en la historia institucional de Catalunya.
Parlon ha lamentado "profundamente"su fallecimiento en un mensaje difundido en la red social X, en el que ha trasladado su pésame a familiares, amigos y allegados.
Nacida en Calatayud en noviembre de 1947, Cuenca desarrolló una amplia trayectoria política vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de cuya dirección formó parte entre 1989 y 2004. Inició su carrera institucional en el ámbito educativo, al ejercer como secretaria general de Ensenyament de la Generalitat a mediados de la década de los ochenta.
Posteriormente dio el salto a la política estatal como diputada de Convergència i Unió en el Congreso, cargo para el que fue elegida en las elecciones generales de 1986 y 1989. En 1992, Pujol la incorporó a su Govern como consellera de Governació, convirtiéndose así en la primera mujer en acceder a un alto cargo de la Generalitat, un hecho pionero en un ámbito hasta entonces exclusivamente masculino.
Tras su etapa en el Ejecutivo catalán, Cuenca continuó su actividad parlamentaria y fue elegida diputada de CiU en el Parlament en las elecciones autonómicas de 1999 y 2003, consolidando una trayectoria política de largo recorrido tanto en las instituciones catalanas como en las estatales.
Suscríbete para seguir leyendo
- La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
- J-MUSIC, el arma antimisil para proteger aviones que ha obligado al Gobierno a limitar su veto a Israel
- Técnicos españoles tratan de recuperar el satélite SpainSat NG II, golpeado en el espacio
- Gobierno y ERC tratan de amoldar el modelo de financiación a los intereses de Catalunya vía IVA de las pymes
- Los mossos que ayudaron a huir a Puigdemont aparcaron el coche de la fuga el día anterior en Arc de Triomf
- La Fiscalía pide expulsar a Aldama y a García Castellón como perjudicados del caso Leire Díez y que no se impute a la directora de la Guardia Civil
- La Fiscalía pide la nulidad de la condena del Supremo a García Ortiz por vulnerar su derecho a la defensa
- Una concejal del PSOE señala por acoso laboral al delegado del Gobierno en Extremadura y este lo niega