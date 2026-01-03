Muere a los 78 años Maria Eugènia Cuenca, la primera mujer consellera del Govern, bajo la etapa de Pujol

La exconsellera de Governació Maria Eugènia Cuenca, la primera mujer en formar parte del Govern de la Generalitat, ha fallecido a los 78 años, según ha informado este lunes la actual consellera de Interior, Nuria Parlón. Cuenca fue miembro del Executiu entre 1992 y 1995, durante la etapa del president Jordi Pujol, un nombramiento que marcó un hito en la historia institucional de Catalunya.

Parlon ha lamentado "profundamente"su fallecimiento en un mensaje difundido en la red social X, en el que ha trasladado su pésame a familiares, amigos y allegados.

Nacida en Calatayud en noviembre de 1947, Cuenca desarrolló una amplia trayectoria política vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de cuya dirección formó parte entre 1989 y 2004. Inició su carrera institucional en el ámbito educativo, al ejercer como secretaria general de Ensenyament de la Generalitat a mediados de la década de los ochenta.

Posteriormente dio el salto a la política estatal como diputada de Convergència i Unió en el Congreso, cargo para el que fue elegida en las elecciones generales de 1986 y 1989. En 1992, Pujol la incorporó a su Govern como consellera de Governació, convirtiéndose así en la primera mujer en acceder a un alto cargo de la Generalitat, un hecho pionero en un ámbito hasta entonces exclusivamente masculino.

Tras su etapa en el Ejecutivo catalán, Cuenca continuó su actividad parlamentaria y fue elegida diputada de CiU en el Parlament en las elecciones autonómicas de 1999 y 2003, consolidando una trayectoria política de largo recorrido tanto en las instituciones catalanas como en las estatales.