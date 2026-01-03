Ataque de Estados Unidos
El Govern asegura que está en contacto con la comunidad catalana en Venezuela en coordinación con las autoridades españolas
Entre los catalanes que se encuentran en el país caribeño está Tito Álvarez, portavoz del sindicato 'Élite Taxi'
DIRECTO | Trump notificó al Congreso de la operación en Venezuela después de los ataques, según la CNN
Estados Unidos bombardea Venezuela y captura a Maduro
El Govern ha asegurado que su máxima preocupación en estas horas es garantizar que los catalanes que se encuentran en Venezuela están bien y a salvo y, por ello, el conseller de Acció Exterior y UE, Jaume Duch, está ya en contacto con la comunidad catalana que se encuentra allí. Tras una jornada marcada por los bombardeos de Estados Unidos en la región y la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte de la Casa Blanca, el Executiu se ha puesto en contacto con el Centro Catalán de Caracas, una de las zonas más afectadas por los ataques aéreos.
"Estamos haciendo un seguimiento del estado de los catalanes en este país", ha declarado en sus redes sociales el conseller Duch, tras anunciar que este operativo se está llevando a cabo en coordinación con las autoridades españolas. En la misma línea se ha expresado el titular de Presidència, Albert Dalmau, en una atención a los medios desde Olot. "La principal preocupación es garantizar la seguridad de esos catalanes", ha dicho. Según datos oficiales del Instituto de Estadística de Catalunya de 2025 consultados por EL PERIÓDICO, en Venezuela residen unos 7.800 catalanes.
Duch se ha puesto en contacto con el Centro Catalán de Caracas, espacio de referencia de la comunidad catalana allí, a través de la delegación catalana en los Estados Andinos -creada en 2023 por el Govern de ERC-, con sede en Colombia, pero que opera también en Venezuela. Todos los miembros adscritos allí, que son solo una parte, han confirmado que están bien, según fuentes de la conselleria, pero el balance oficial de los españoles en ese país lo maneja el Ministerio de Exteriores, a través de las embajadas de cada país.
Igualmente, el Executiu trata de garantizar también que quienes viajan o se encuentran temporalmente en el país estén bien, un flujo de personas que a menudo es más complicado de controlar. En este grupo se encuentra Tito Álvarez, portavoz del sindicato mayoritario de taxistas en Barcelona , que se ubica ahora mismo en Venezuela y confirma a este diario que se ha puesto en contacto con la Embajada española en Venezuela y con el delegado del Gobierno en Barcelona, Carlos Prieto, para confirmar que está bien.
Álvarez, lider de 'Élite Taxi' está en Isla Margarita, al norte del país y a unos 500 kilómetros de Caracas, punto central de los bombardeos estadounidenses. "Sobre las tres de la madrugada ha empezado a correr la noticia y la mayoría de los venezolanos del hotel han empezado a salir de las habitaciones para llamar a sus familiares; hay bastante revuelo", explica a EL PERIÓDICO. Sin embargo, en la zona en la que se encuentra no se han presenciado, debido a la distancia, impactos visuales de los bombardeos.
