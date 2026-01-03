Vox exige la "rendición inmediata" de Maduro para poner fin al "sufrimiento del pueblo venezolano" tras los bombardeos en Caracas

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado la "rendición inmediata" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras los bombardeos que Venezuela atribuye a Estados Unidos contra varios objetivos del país este sábado de madrugada. El pronunciamiento del dirigente de Vox se produce en un contexto de máxima tensión militar, cuando la Casa Blanca todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso y después de que el Gobierno venezolano denunciara una "gravísima agresión" estadounidense y activara el estado de emergencia.

En un mensaje difundido en la red social X, Abascal he dicho que "el régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad", en referencia a la escalada bélica registrada en las últimas horas.

El Gobierno de Venezuela ha informado de explosiones y detonaciones en zonas civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, así como en Caracas. Según el Ejecutivo chavista, los ataques llevaron a ordenar el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de dirección militar en todo el país.

Fuentes de la Administración estadounidense han confirmado extraoficialmente a CBS News y Fox News que los bombardeos fueron ordenados por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el marco de su estrategia de presión contra el régimen de Maduro. Los ataques se habrían concentrado en objetivos militares y estratégicos, especialmente en la zona costera de La Guaira, cerca del aeropuerto internacional de Maiquetía, así como en otros enclaves considerados clave.