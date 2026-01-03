Clima de tensión
Vox exige la "rendición inmediata" de Maduro para poner fin al "sufrimiento del pueblo venezolano" tras los bombardeos en Caracas
Maduro denuncia "la gravísima agresión militar" de EEUU contra Venezuela
DIRECTO | Crisis entre Estados Unidos y Venezuela: última hora de las fuertes explosiones registradas en Caracas
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado la "rendición inmediata" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras los bombardeos que Venezuela atribuye a Estados Unidos contra varios objetivos del país este sábado de madrugada. El pronunciamiento del dirigente de Vox se produce en un contexto de máxima tensión militar, cuando la Casa Blanca todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso y después de que el Gobierno venezolano denunciara una "gravísima agresión" estadounidense y activara el estado de emergencia.
En un mensaje difundido en la red social X, Abascal he dicho que "el régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad", en referencia a la escalada bélica registrada en las últimas horas.
El Gobierno de Venezuela ha informado de explosiones y detonaciones en zonas civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, así como en Caracas. Según el Ejecutivo chavista, los ataques llevaron a ordenar el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de dirección militar en todo el país.
Fuentes de la Administración estadounidense han confirmado extraoficialmente a CBS News y Fox News que los bombardeos fueron ordenados por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el marco de su estrategia de presión contra el régimen de Maduro. Los ataques se habrían concentrado en objetivos militares y estratégicos, especialmente en la zona costera de La Guaira, cerca del aeropuerto internacional de Maiquetía, así como en otros enclaves considerados clave.
Suscríbete para seguir leyendo
- La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
- J-MUSIC, el arma antimisil para proteger aviones que ha obligado al Gobierno a limitar su veto a Israel
- Gobierno y ERC tratan de amoldar el modelo de financiación a los intereses de Catalunya vía IVA de las pymes
- Los mossos que ayudaron a huir a Puigdemont aparcaron el coche de la fuga el día anterior en Arc de Triomf
- La Fiscalía pide expulsar a Aldama y a García Castellón como perjudicados del caso Leire Díez y que no se impute a la directora de la Guardia Civil
- La Fiscalía pide la nulidad de la condena del Supremo a García Ortiz por vulnerar su derecho a la defensa
- Una concejal del PSOE señala por acoso laboral al delegado del Gobierno en Extremadura y este lo niega
- Investigaciones que cercan al Gobierno, la Kitchen a juicio, sentencia de los Pujol...: la corrupción centra la actividad judicial de 2026