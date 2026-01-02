Òmnium insta a instituciones y partidos a "volver a defender" la escuela en catalán este 2026

Òmnium Cultural ha arrancado 2026 marcando deberes a partidos e instituciones: "volver a defender la escuela en catalán". Así lo ha reclamado el presidente de la entidad, Xavier Antich, en su mensaje institucional de año nuevo, difundido este viernes en vídeo a los socios. Antich ha advertido de que "hay retos que no pueden esperar" y ha subrayado que la escuela y la lengua catalana son "la columna vertebral" de la nación, una defensa que, ha señalado, ya está asumiendo la sociedad civil, pero que necesita el compromiso decidido del ámbito político.

En su intervención, el líder de Òmnium ha pedido "responsabilidad y autoestima" para que el catalanismo político vuelva a ser hegemónico y ha alertado de que "la España más anticatalanista se rearma". "Catalunya siempre ha avanzado cuando ha sabido identificar los grandes consensos que marcan el rumbo", ha afirmado Antich, que ha reivindicado el papel histórico del catalanismo como "corriente vertebradora" de la sociedad catalana, su "carril central, brújula y motor de progreso".

La reivindicación de la escuela forma parte del giro estratégico que Òmnium anunció hace un año, cuando decidió priorizar la defensa de la lengua como eje central de su acción política y social, tras una década marcada por el relato del 'procés'. Desde entonces, la entidad ha intensificado su presión institucional, pero también se ha implicado personalmente en el asunto. Por ello, desde la llegada del PSC a la Generalitat, se ha reunido con el president Salvador Illa, así como con consellers, responsables políticos y alcaldes, con el objetivo de avanzar en la protección del catalán.

El principal instrumento de esta estrategia ha sido el Pacte Nacional per la Llengua, que Òmnium apoya y considera clave para blindar el uso del catalán en todos los ámbitos, incluida la escuela. Se trata de un acuerdo que, sin embargo, no ha logrado un respaldo unánime, pues entidades como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y partidos como Junts o la CUP se han desmarcado al considerarlo insuficiente, especialmente por no definir con claridad qué plan de actuación debería activarse si el Tribunal Constitucional avala la imposición del 25% de castellano en las aulas.

Pese a estas discrepancias, el pasado julio el Parlament se comprometió a reforzar legalmente la protección del catalán como lengua vehicular en la enseñanza para anticiparse a una eventual sentencia del TC favorable a las cuotas obligatorias de castellano. La iniciativa, que era una moción sin efectos legales, salió adelante con la abstención -necesaria- del PSC, que sí suscribió el Pacte Nacional per la Llengua.

Durante todo 2025, Òmnium y otras entidades han presionado al Govern para que concrete qué hará cuando se conozca el fallo del Constitucional. Illa ha esquivado una respuesta cerrada y se ha limitado a asegurar que su ejecutivo "protegerá el catalán en las aulas". Una posición que reiteró en septiembre, cuando, en vísperas de la Diada, se hizo pública una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anulaba varios artículos del decreto que blindaba el catalán como lengua vehicular, resolución que el Govern decidió recurrir.

En su mensaje, Antich ha defendido que Catalunya aporta a la Europa contemporánea "un modelo propio de sociedad", construido desde la diversidad de orígenes, pero integrador, con la lengua como herramienta de cohesión social. En esa línea, ha reafirmado el compromiso de Òmnium de seguir trabajando "sin perder el norte" y ha concluido que la defensa del catalán es, en última instancia, "la defensa del país".