Rull usa el Parlament para revitalizar la 'nación catalana'

El Parlament ofrece cada año centenares de visitas guiadas en las que participan mayoritariamente alumnos de colegios e institutos. Cuando el recorrido llega al hemiciclo y los visitantes se sientan en los escaños de los diputados, el presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, si la agenda se lo permite, se incorpora durante unos minutos y hace siempre la misma reflexión: "Las diez puertas de acceso al hemiciclo que ahora ven permanecieron casi 40 años cerradas con cerrojo [por el franquismo]. Hoy ustedes están muy cómodos sentados y lo ven como un acto ordinario, pero para que hoy puedan estar aquí ha habido mucha gente que ha luchado y sufrido mucho; algunos incluso han entregado su vida", explica.

Para el jefe del hemiciclo es imprescindible que las nuevas generaciones conozcan la historia de la democracia en Catalunya en un contexto marcado por el auge de opciones extremistas, especialmente entre los jóvenes. "Hay un desconocimiento muy intenso de nuestra historia y esto tiene que ver con la irrupción de la extrema derecha, que es la negación de la democracia, de la libertad y de los derechos fundamentales", subraya en conversación con EL PERIÓDICO. Desde que asumió el cargo en junio de 2024, Rull se ha propuesto devolver centralidad institucional al Parlament y utilizarlo como palanca para reforzar la nación catalana como contrapeso a las ideas que ponen en duda los principios democráticos, pero también para devolver el protagonismo al hemiciclo, tras años en los que la crispación del 'procés' monopolizó la actividad parlamentaria.

Hay un desconocimiento muy intenso de nuestra historia y esto tiene que ver con la irrupción de la extrema derecha, que es la negación de la democracia Josep Rull — Presidente del Parlament

Josep Rull. / zowy voeten / EPC

Pedagogía frente al odio

El Parlament, defiende en declaraciones a EL PERIÓDICO, debe ser la pieza central del relato de Catalunya como nación y un espacio desde el que recordar el coste de la democracia, una tesis que guía su presidencia y que está avalada por el resto de miembros de la Mesa del PSC, ERC y Junts. "La democracia ha costado mucho de conseguir y eso se debe explicar", advierte el presidente de la Cámara catalana. De ahí, insiste, que el Parlament no deba limitarse a ser el escenario de la confrontación política, sino que debe tener también una función pedagógica y simbólica frente a los discursos de odio que, desde el atril del hemiciclo, cuestionan la igualdad entre ciudadanos.

Durante este primer año y medio al frente de la Cámara, el presidente ha desplegado un discurso que utiliza de forma explícita el concepto de "nación" para referirse a Catalunya, aunque Rull evita las apelaciones directas al independentismo, consciente de que en el hemiciclo ya no cuenta con mayoría, algo que los miembros socialistas del órgano rector -en minoría- trataron de dejar claro desde el arranque de la legislatura. La única excepción es la situación de los diputados "exiliados", Carles Puigdemont y Lluís Puig, a los que el jefe del Parlament alude habitualmente para insistir en que "no hay normalidad institucional", una idea que también expresa, aunque con menor intensidad, el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El president del Parlament, Josep Rull, junto al expresident Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) / CEDIDA

Tres grandes actos

Más allá del discurso, la estrategia se traduce en la recuperación de símbolos y efemérides que pretenden poner en el centro de la institución y poner de relieve su papel en la consecución de la democracia. "Queremos construir una comunidad de nación integradora, que ponga en valor el pasado, pero que se proyecte hacia el futuro", argumenta Rull, que suele apelar al espíritu de los expresidents Francesc Macià y Lluís Companys en sus discursos, pero también al de los jefes del Govern desde la restauración de la democracia.

En ese marco se inscribe la recuperación del acto de izada de la gran senyera en la víspera del 11 de septiembre, una iniciativa impulsada por el expresident Jordi Pujol, aunque materializada finalmente en 2006 por el entonces jefe de la Generalitat, Pasqual Maragall. Se dejó de celebrar con la llegada de la crisis de 2008 y, por eso, una de las primeras decisiones de Rull al frente del Parlament -con el aval de la Mesa- fue ordenar la instalación de un gran mástil a la entrada del edificio, con una bandera de 42 metros cuadrados que marca el acceso a la sede parlamentaria y el inicio de los actos institucionales de la Diada, tras más de una década en la que la institución no tuvo ningún protagonismo en los actos del 11 de septiembre.

Queríamos explicar los orígenes de la senyera y subrayar que es un símbolo que puede abrazar a todo aquel que quiere que esta sea su nación, a los que han nacido aquí y a los que quieren que esta sea la tierra de sus hijos Josep Rull — Presidente del Parlament

Junto al mástil, una placa explica el origen y la historia de la senyera, como forma de dar protagonismo al símbolo central de la nación catalana. El gesto, explica el presidente de la Cámara catalana, no buscaba solo recuperar una tradición, sino resignificar la bandera de Catalunya. "Queríamos explicar sus orígenes y subrayar que es un símbolo que puede abrazar a todo aquel que quiere que esta sea su nación, a los que han nacido aquí y a los que quieren que esta sea la tierra de sus hijos", afirma el presidente del Parlament.

El pasado septiembre, cuando tuvo lugar el primer acto de la izada, acudieron al hemiciclo la plana mayor de la política catalana, con la mayoría de expresidents desde la restauración de la democracia presentes: Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Pere Aragonès e Illa. Sin embargo, Rull también subraya la importancia que tuvo ese momento al ver la imagen de los máximos representantes del Parlament, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona -con el alcalde, Jaume Collboni- juntos "abrazando el símbolo de la senyera".

Acto de la izada de la senyera, a 10 de septiembre de 2025. / Alberto Paredes / Europa Press

El mismo enfoque inspira la institucionalización del 6 de diciembre como fecha para conmemorar la primera sesión constitutiva del Parlament en 1932, durante la Segunda República. "Este acto era, ante todo, un homenaje a la democracia", subraya Rull, que pone el acento en la legitimidad institucional mantenida durante el exilio, desde la elección de Josep Tarradellas como presidente desde México hasta el relevo simbólico del Parlament recuperado en 1980, con la llegada de la democracia. Una historia que, sostiene, debe explicarse para reforzar la "autoestima colectiva" y el sentimiento de pertenencia y superación, tras los oscuros años de franquismo en que se abolió cualquier expresión de catalanidad. Todo ello se explicó, además, en las jornada de puertas abiertas de ese día a la que acudieron unas 700 personas. "No hace tantos años que pasó; hay que tenerlo presente", apunta Rull.

El milenario del parlamentarismo catalán

Pero el asamblearismo catalán tiene sus raíces mucho antes y esto también se ha propuesto la Mesa ponerlo en valor. Por ello, el año pasado se acordó conmemorar en 2027 el milenario del parlamentarismo catalán, vinculado a las asambleas de paz y tregua de Dios que se remontan al año 1027. En febrero de este año se dará a conocer más detalles sobre esta celebración, que se alargará por todo el territorio catalán y que en el calendario del Parlament está marcado ya como una de las conmemoraciones más importantes de la historia moderna de la institución.

Tres decisiones distintas, pero una misma voluntad: reivindicar la continuidad histórica de la Cámara catalana y su papel como eje de la democracia. Y hacerlo, además, de forma pública, motivo por el cual también se han intensificado las jornadas de puertas abiertas. Fuentes de ERC y del PSC, los otros dos partidos que forman parte del órgano rector, confirman que todas estas medidas se han aprobado por unanimidad, aunque admiten que la impronta personal de Rull recorre buena parte de estas iniciativas.