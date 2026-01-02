El Govern receta calma en financiación y avisa de que el pacto "está cerca, pero no cerrado"

El conseller de la Presidencia del Gobierno de la Generalitat, Albert Dalmau, ha avisado que el acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para Catalunya "está cerca, pero no cerrado": "Si tenemos que esperar dos o tres semanas más, esperaremos, porque valdrá la pena", ha señalado. En una entrevista con EFE, Dalmau ha afirmado que a él también le gustaría que la negociación fuera más sencilla, pero se trata de una cuestión "compleja" que lleva bloqueada casi una década y media. "A todos nos gustaría que fuera más fácil y más rápido. Pero si para conseguir una nueva financiación que resuelva un problema de los últimos 14 años tenemos que esperar dos o tres semanas más, esperaremos, porque valdrá la pena", ha resuelto.

Dalmau ha afirmado que este pacto, que debe formalizarse en enero, será "uno de los hitos más importantes para el autogobierno de Catalunya" y ha restado importancia a los tempos. Para el Govern de Salvador Illa es "una prioridad" el principio de ordinalidad, es decir, que si Catalunya es la tercera comunidad que más recursos aporta a la caja común sea también la tercera en recepción. Asimismo, el nuevo sistema deberá contemplar elementos de "bilateralidad" para dar respuesta a las "singularidades" de Catalunya, ha explicado Dalmau.

El conseller ha recordado que la negociación parte del acuerdo entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa en 2024 y que ya se dio un primer paso en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado del pasado julio. Al frente de las negociaciones por parte del Gobierno de España se sitúa la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que será la candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas. Para Dalmau, Montero es "una aliada" y no un escollo para la negociación, ya que "tiene una forma de construir España que también responde a un modelo federal que entiende la diversidad del país".

Competencia desleal de Madrid

Según el conseller, se está encontrando un "equilibrio" entre lo que reclama Catalunya y lo que es "positivo" para el resto de comunidades. El conseller ha defendido que la Generalitat merece una financiación "justa" que le permita dar "un gran salto hacia adelante" y ha advertido de que el problema para el resto de autonomías no es Catalunya, sino la Comunidad de Madrid, una "aspiradora de recursos" que practica una "competencia desleal".

En su opinión, el modelo puede ser "bueno" también para el resto de comunidades: "Trabajamos para que a Catalunya le vaya bien, pero no queremos que al resto le vaya mal". Existe, ha dicho, "un problema de fondo en la estructuración del Estado", que es la "competencia desleal" que ejerce la Comunidad de Madrid, y ha acusado a la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, de "hacer trampas", al bajar impuestos mientras reclama más recursos al Estado. "Queremos unas condiciones neutrales y competir con las mismas reglas de juego", ha recalcado el conseller.

Precisamente porque este nuevo modelo será beneficioso para otras comunidades, Dalmau ha reclamado a las autonomías gobernadas por el PP "menos ruido y más acuerdos". Ha acusado al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo de tener un discurso en privado distinto al que transmite a la opinión pública y ha recordado que los populares ya se opusieron a una medida beneficiosa para sus comunidades, en alusión a la quita parcial de deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que también nació de un pacto entre ERC y el Gobierno central. "Me preocupa del Partido Popular una política de crispación en la que todo aquello que viene de Catalunya se presenta como un conflicto o un problema para el conjunto de España", ha lamentado.

El acuerdo que se selle entre los gobiernos central y catalán se someterá a votación en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que Ejecutivo central y Generalitat ya suman mayoría, y deberá lograr posteriormente el aval del Congreso, ya que contempla la modificación de diversas leyes en vigor.