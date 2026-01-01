Financiación, pisos y trenes: los rompecabezas de Illa para 2026

Una financiación singular, unos nuevos presupuestos, que la gestión catalana de Rodalies empiece con buen pie y que se logren avances en el acceso a la vivienda. Si el president Salvador Illa escribe una carta a los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar pensando en sus retos políticos a corto plazo, estos cuatro deseos estarán en el ránking de prioridades porque son los que determinarán la estabilidad de su Govern. 2026 es un año clave para el Govern, la antesala del ciclo electoral que se abrirá en Catalunya con las municipales de 2027, por lo que el jefe de la Generalitat tiene por delante 365 días para llenar el zurrón de logros resolviendo los principales rompecabezas que tiene entre manos, una tarea para la que necesita que Pedro Sánchez continúe gobernando en la Moncloa.

La ministra María Jesús Montero y el president Salvador Illa, en la Feria de Abril de Barcelona / MANU MITRU

Todo está previsto para que este mes de enero el Gobierno y la Generalitat expliquen públicamente las concreciones del modelo de financiación singular pactado con ERC. El foco estará puesto en si se trata de una fórmula que garantiza la ordinalidad para que Catalunya no pierda posiciones en el reparto de recursos en función de lo que aporta, pero también en la cifra adicional de dinero que se inyectará en el sistema y que, según la consellera de Economia, Alícia Romero, podría superar los 4.000 millones de euros. Sin embargo, este momento no es más que la casilla de salida de una carpeta de alto voltaje político. En primer lugar, porque más allá del modelo está pendiente también la exigencia de los republicanos de que la hacienda catalana recaude el 100% del IRPF.

Pero es que para que una nueva financiación sea viable debe también recabar una mayoría en el Congreso que en estos momentos no existe porque el PP, en ascuas por que Sánchez caiga, se ha pronunciado radicalmente en contra. Los socialistas aspiran a poder sumar a Junts, con quien tratan de recomponer puentes a marchas forzadas, pero dentro de los esquemas de Carles Puigdemont no entra una concesión que ERC podría exhibir como un trofeo y que sería para Illa el pasaje directo para aprobar presupuestos y respirar tranquilo el resto de la legislatura.

El president Salvador Illa, y los consellers Albert Dalmau y Alicia Romero / FERRAN NADEU

Illa tiene la espina clavada de no haber podido aprobar presupuestos este 2025, pero tiene una nueva oportunidad este 2026. Después, habiendo superado el ecuador de la legislatura y a las puertas de las municipales, da por hecho que sus socios entrarán en campaña y tendrán menos margen. Así que el Govern tiene la consigna de poner toda la carne en el asador justo después de que se concrete la financiación singular, requisito que ha impuesto ERC para sentarse a negociar. Para el president, que saca pecho de centrar su acción de gobierno en la gestión y la mejora de los servicios públicos, es especialmente relevante lograr impulsar unos presupuestos que, además, reclaman los agentes sociales.

Sin embargo, conscientes de su minoría y de que cualquier eventualidad puede torcer el objetivo, en la Generalitat han empezado a desacralizar ese hito con el argumento de que se ha comprobado que con suplementos de crédito hay también margen de maniobra; pese a que se trata de un escenario ni idóneo ni exento de limitaciones. La consellera Romero querría haber presentado ya las líneas maestras de los números y haber empezado la negociación con ERC y Comuns antes de comerse las uvas, pero el calendario de las cuentas ha acabado retrasándose a medida que lo hacía también el de la financiación, condicionada por el calendario electoral en Extremadura.

Una estación de Rodalies en Catalunya / Delegaciones

Es un clásico que el funcionamiento de las Rodalies quite el sueño al president de la Generalitat de turno. Sin embargo, este 2026, será una prueba de fuego para el Govern porque durante el primer trimestre se asumirá la gestión de la R1, la línea del Maresme, desde Catalunya, con la expectativa de que su rendimiento mejore. Sucederá en un momento en que, también este mes de enero, debe alumbrarse la nueva empresa mixta para capitanear el servicio y en el que deben incorporarse nuevos trenes, por lo que la lupa de los usuarios estará puesta en si el cambio de mando se traduce en una reducción de las incidencias.

El caos en los trenes, con medio millón de usuarios diarios, le costaron este año al Govern de Illa la primera -y por ahora única- reprobación de un conseller: la de Sílvia Paneque, titular de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. E incluso el propio president tuvo que dar un toque de atención a las cúpulas de Renfe y Adif para mejorar la coordinación de las obras que se están llevando a cabo en la red, como la del macrocorte en la R3, para lo que se creó una oficina técnica. En el Executiu insisten en que los desajustes se continuarán dando mientras se ejecutan inversiones acumuladas, pero tratarán de minimizarlas.

Blocs de pisos en el barrio de Bellvitge de l’Hospitalet / FERRAN NADEU

Si hay un asunto que preocupa muy especialmente a la ciudadanía es el acceso a la vivienda, una materia que el president insiste por activa y por pasiva que está en el centro de su agenda. Así pues, continúa en vigor el compromiso de continuar construyendo hasta 50.000 pisos protegidos más hasta 2030. Pero más allá de la obra nueva y ante la urgencia de tratar de bajar los precios, el Govern continúa apostando por medidas que intervengan el mercado. Justo antes de agotar el año, el Parlament ha aprobado la regulación de los alquileres de temporada, aunque está por ver si se acaba con esta brecha que utilizan los propietarios para saltarse los topes de los precios fijados por la ley de vivienda y si la Generalitat sanciona o no los incumplimientos.

Pero hay otra actuación que Illa tiene entre manos y que amenaza con traer cola: la limitación de la compra especulativa de vivienda. Con el informe de los expertos sobre la mesa, el Govern debe decidir cómo vehicula una exigencia que hacen tanto los Comuns como ERC y que amenaza con condicionar también la aprobación de los presupuestos. De momento, han anticipado que se exprimirá la vía de la fiscalidad y de priorizar la compra para uso residencial. A sabiendas de ello, el Además, durante este semestre debe ponerse en marcha la oficina antidesahucios con una plantilla de 50 trabajadores.

Los Mossos despliegan el 'Plan Kanpai' contra la multirreincidencia en Barcelona / MANU MITRU

En el Govern están convencidos de que reforzar la seguridad junto a un lavado de cara de los barrios más degradados y un aumento del parque protegido de vivienda es la fórmula para atajar el auge de la extrema derecha. Durante este 2026 continuarán incorporándose nuevos agentes a los Mossos con la vista puesta en alcanzar los 25.000 en 2030 y desplegándose en plan Kanpai para reducir la multirreincidencia, pero también están previstos 34 juzgados más en toda Catalunya para acelerar los juicios. A su vez, este año empezarán a ejecutarse los primeros 232 millones de euros de la primera convocatoria de la ley de barrios para mejorar zonas con edificios deteriorados y población en situación precaria. Una combinación de actuaciones en el ámbito policial, judicial y del espacio público que en el Executiu esperan que sirva para contener el voto a partidos como Aliança Catalana y Vox.