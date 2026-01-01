Feijóo remitirá a la jueza de la dana toda su conversación con Mazón a través de otra acta notarial

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado en una entrevista concedida a Servimedia que remitirá otra acta notarial a la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 con la conversación íntegra que mantuvo con Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, entre las 19.59 y las 23.29 horas del día de la tragedia, que acabó con 230 fallecidos.

"Voy a seguir colaborando con los jueces y no voy a hacer lo que hace el Gobierno, diciendo que los jueces prevarican, borrando los mensajes o cambiando de móvil. Eso se lo dejo al Gobierno, al presidente del Gobierno y a sus colaboradores. Si la jueza quiere saber cuál es los mensajes a efectos de saber qué es lo que estaba pasando en Valencia aquella noche, no tenga ninguna duda de que, de la misma forma que he colaborado, voy a seguir haciéndolo", avanzó en esta entrevista, la primera que el líder de la oposición concede en 2026.

Feijóo ya envió a la jueza de la dana el pasado 23 de diciembre los mensajes que le escribió Mazón durante las horas de la catástrofe a través de WhatsApp, aunque no incluyó sus respuestas y se limitó a contextualizarlas.

La jueza de la dana firmó un nuevo auto el 29 de diciembre para ofrecerle la posibilidad de aportar también esos mensajes y Feijóo aceptará la propuesta. "En cuanto tenga un notario de guardia, le volveré a citar, le volveré a enseñar mi móvil, transcribirá los mensajes y se los remitiré a la jueza", explicitó.

El líder del PP se resistió a valorar las decisiones de la jueza para "reestablecer" el "edificio democrático" que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido "dinamitar" al sumarse "a la teoría de lawfare" y no respetar la separación poderes.

Aunque reconoció que no entiende tanto interés por sus conversaciones privadas. "No lo sé, pero bueno, a mí no me corresponde hacer preguntas, a mí me corresponde contestarlas", señaló al ser preguntado al respecto.

¿Y los mensajes del Gobierno?

"Es sorprendente que un jefe de la oposición, a 450 kilómetros de una tragedia como esta, pueda tener alguna relevancia desde el punto de vista de sus decisiones o actuaciones ¿no? En fin, hay muchas personas en el Gobierno a las que no le han pedido nada… pero eso es una decisión judicial", agregó.

Feijóo aseveró así que tiene la "conciencia tranquila" de cara a su testifical del día de 9 de enero, que finalmente se hará por videoconferencia desde el Congreso. "No solamente tengo la conciencia tranquila, sino que no tengo nada que ocultar, y es curioso que el problema sea que un jefe de la oposición se preocupe por lo que se está viviendo en una parte de su país", añadió. "Si uno quiere coger los SMS y los quiere contextualizar, para eso están. Ahora si los quiere descontextualizar, honradamente ese no es mi problema".

Por otro lado, aprovechó para afear a la ministra de Defensa, Margarita Robles, su "papelón" al reclamarle que pida perdón por supuestamente poner en duda la labor de la UME y señaló que le "sorprende" que esté dispuesta a "perder tanto prestigio" por "obediencia" a Sánchez. Del mismo modo, le recordó que los primeros efectivos en llegar a Alfafar fueron bomberos franceses tres días después de las riadas, y le reprochó la "bronca" que echó a unos vecinos de Paiporta que lo perdieron todo.

"¿Va a pedir responsabilidades? ¿A quién? ¿Al único que ha colaborado con la Justicia? ¿Al que da lo que se le pide? ¿Al que a las 8 de la tarde, ante la ausencia absoluta de información del Gobierno de España a la oposición, se pone en contacto con la Generalitat para intentar saber qué estaba pasando dado que el Gobierno no me daba ninguna información? Probablemente sea el primer político que se puso en contacto con el presidente [Mazón] con respecto al Gobierno de España. Y probablemente sea el primer político en España que el jueves, al salir del Cecopi, pidió la declaración de la emergencia nacional", añadió.

Niega que mintiera

Por otro lado, dijo que ya ha "aclarado" ante la jueza que se equivocó el 31 de octubre de 2024 cuando afirmó que había sido informado por Mazón en "tiempo real" desde el lunes 28 de octubre porque se refería al martes 29, negando así que mintiera a sabiendas cuando hizo aquella declaración ante los medios.

En lo que respecta al PP valenciano, Feijóo se congratuló de que ha "solucionado una crisis de una forma bastante satisfactoria" y reconoció que el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, le "sorprendió favorablemente" en sus primeros días al frente del cargo.

Pérez Llorca, "pactos" y "temple"

Puso de manifiesto que es "un político peatonal" fruto de sus 10 años al frente del Ayuntamiento de Finestrat, donde ha sido concejal entre 2003 y 2025, y que es una persona "acostumbrada a pactar" en Les Corts en su rol de portavoz parlamentario en la actual legislatura.

"En tan poco espacio de tiempo" desde la sesión de investidura del 27 de noviembre, Feijóo considera que Llorca "ha acreditado temple" ante "una situación muy delicada" para "volver a unir socialmente" a la Comunitat Valenciana, y saludó su reunión con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, las nuevas incorporaciones a su Ejecutivo, la llamada a las asociaciones de víctimas de la dana y la visita a Paiporta.

Feijóo concluyó que Pérez Llorca tiene "la confianza" del partido para "acreditar en los dos años que queda de legislatura su capacidad de gestión, de organización y de unir al partido" para aspirar a ser cabeza de lista en las elecciones autonómicas previstas para 2027. Y justificó la decisión de aprobar una comisión transitoria para dar más "ropaje" a los cambios orgánicos, especialmente al nombramiento del nuevo secretario general del PPCV, Carlos Gil.