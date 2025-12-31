Juanma Moreno apela a los jóvenes ante la escalada de Vox: "Frente al miedo y el insulto, lo revolucionario es la tolerancia"

En el último discurso de fin de año de la legislatura, Juanma Moreno, ha afianzado los dos grandes ejes de su estrategia de cara a las próximas elecciones autonómicas en un complejo escenario político marcado por la escalada de Vox. Por un lado, la búsqueda de un espacio de "moderación" frente a la "polarización, la crispación o el insulto" que ha arraigado especialmente entre los más jóvenes donde la extrema derecha sigue creciendo en todas las encuestas . Por otro lado, la reivindicación de la "estabilidad" de un gobierno con mayoría absoluta que al contrario de lo que ocurre en otros territorios o en el Congreso aprueba presupuestos y leyes sin necesidad de adelantar elecciones.

El presidente andaluz, que grabó el discurso el pasado 29 de diciembre en la sede de la Delegación de al Junta de Andalucía en la Alameda de Málaga, definió un escenario social y político "muy difícil" marcado por "la polarización", el "insulto", el "miedo" o la "división". De hecho, aprovechando la emisión del mensaje por primera vez a las nueve de la noche, justo antes de las cenas familiares, lo concretó con una imagen que puede ser común en muchos hogares: "Cualquier debate se mira en clave política. Hasta la dieta y la música son objeto de polarización y politiqueo. Si comes carne, pescado o verdura eres de izquierdas o de derechas y si escuchas una cantante u otra lo mismo. ¡Pero qué sin sentido es este!". Esta reflexión la continuó al cierre de su discurso: "Espero que disfrutéis la Nochevieja y que ninguna desavenencia y mucho menos política os estropee la cena".

"Defiendo la moderación como vía para la convivencia", subrayó a continuación el presidente quien trató de dirigir este mensaje específicamente a los jóvenes, entre los que el crecimiento de Vox está disparado en todas las encuestas: "En estos tiempos de enfrentamiento y de ruido, lo revolucionario es la tolerancia".

Con este esquema del discurso de fin de año, Juanma Moreno siguió la estela del mensaje del Rey el pasado 24 de diciembre en el que fijó la polarización, la bronca o el insulto como su principal preocupación y advirtió del riesgo de dañar la convivencia. Tanto es así, que el presidente andaluz llegó a citar a Felipe VI: "Se lo hemos escuchado hace unos días a Su Majestad, las ideas propias no pueden ser dogmas, ni las ajenas, amenazas".

Estabilidad y agotar la legislatura

"Aquí no es necesario adelantar las elecciones. Podríamos haberlo hecho pero por encima de cualquier ventaja con el adversario está el interés general", afirmó el presidente andaluz, quien puntualizó que esa "estabilidad es un bien escaso en nuestro entorno". Así, mientras que Extremadura o Aragón se han visto forzados adelantar los comicios por falta de acuerdos, Moreno ha destacado que podrá agotar la legislatura y convocar la cita con las urnas en torno al mes de junio, tal y como viene anunciando desde hace meses.

El presidente andaluz ha reiterado durante los últimos meses en respuesta al auge de Vox que el objetivo es alcanzar una "mayoría suficiente" que no ponga en riesgo esta estabilidad de estos años. Y así lo subrayó en el último mensaje del año dirigido a los andaluces: "La mayoría suficiente no es un obstáculo para escuchar al adversario y tener en cuenta sus propuestas si son positivas. Me parece importante subrayarlo porque es algo que ocurre en muy pocos lugares de España, eso es lo que algunos han denominado la vía andaluza".

En esta línea, ha reivindicado la aprobación de los presupuestos (que cada año baten un récord de gasto público) o de una treintena de leyes (entre ellas dos propuestas por la oposición) que han salido adelante en el Parlamento andaluz sin sobresaltos ni negociaciones de última hora.

La prioridad de la vivienda

Entre las leyes aprobadas destacó especialmente la nueva ley de vivienda que entra en vigor este mes de enero y que tiene como objetivo favorecer una ampliación del parque residencial público y privado como respuesta a la escalada de precios.

Es la principal preocupación de la población andaluza, y especialmente de los jóvenes, y de ahí que volviera a ocupar un papel destacado en un mensaje en el que asumió la gravedad del problema: "En los últimos cuatro años Andalucía ha creado más de 15.000 nuevas viviendas de protección oficial, cuatro veces más que en los seis años anteriores. ¿Es eso suficiente? No lo es. Pero, sin duda, eso es avanzar. Como es avanzar también que el año que viene entreguemos a 1.300 familias las llaves de sus viviendas".

Sin referencia a los cribados y una leve alusión a la sanidad

El tema que ha marcado políticamente la gestión de Juanma Moreno este 2025 ha sido sin duda la sanidad. El presidente andaluz ha vivido su momento más crítico a raíz de los fallos en los cribados del cáncer de mama que afectaron, según las cifras de la Junta de Andalucía, a más de 2.300 mujeres. La crisis se llevó por delante a su consejera Rocío Hernández.

Sin embargo, en su discurso de fin de año, Juanma Moreno eludió este tema delicado. Y apenas introdujo una referencia al ámbito sanitario que es el problema que más afecta según las encuestas a la población andaluza: "Andalucía avanza de manera decidida y este año que entra continuaremos poniendo en servicio nuevos centros sanitarios en las ocho provincias. Nunca se ha apostado tanto por la sanidad, aunque somos conscientes de que todo lo que se haga nunca será suficiente".