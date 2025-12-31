Así están las encuestas de las elecciones generales en España

El final del año 2025 ha propinado una nueva sacudida al tablero electoral español que puede tener más de una réplica en el 2026. La amarga victoria del PP, el batacazo del PSOE y el avance de Vox en Extremadura, después de un otoño de vaivenes demoscópicos, han estrechado la distancia entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales, previstas para 2027 pero que nadie puede descartar que sean en el año que acaba de empezar.

En el último trimestre, el PP ha visto reducida en casi tres puntos su ventaja sobre el PSOE, que se recupera lentamente de la erosión por los escándalos de corrupción. Con todo, el crecimiento de Vox, que en estos últimos meses se ha reforzado, permitiría al bloque de la derecha mantener la hegemonía que muestra durante buena parte de la legislatura y dejaría a Sánchez sin posibilidades de conservar la Moncloa. No obstante, la caída de los populares acentuaría su dependencia del partido de Santiago Abascal.

El promedio de todas las encuestas sobre las elecciones generales publicadas durante 2025 mantienen al PP en primera posición, pero con una ventaja sobre el PSOE de apenas 0,9 puntos, lo que significa que desde el mes de octubre la brecha se ha reducido 2,7 puntos, y desde el comienzo del curso político, 7,5 puntos. En las últimas generales, Feijóo (33,06%) venció a Sánchez (31,68%) por solo 1,3 puntos.

Ahora mismo, el PP obtendría el 29,9% de los votos y el PSOE lograría el 29% de los sufragios. Respecto a hace tres meses, los populares han perdido 1,6 puntos y los socialistas han sumado 1,1 puntos. Pero comparado con el resultado electoral, Feijóo retrocedería tres puntos y Sánchez se dejaría dos puntos y medio. Convertida esa media en escaños, el PP conseguiría hoy 134 diputados (seis menos que en octubre y tres menos que en las urnas) y el PSOE se quedaría con 109 (uno más que hace tres meses y 12 menos que en las urnas).

En las generales de 2023, Vox y Sumar quedaron muy igualados. La formación de Abascal aventajó en apenas dos escaños a la coalición de Yolanda Díaz y ambos empataron en porcentaje de voto (12,3%). Ahora, la extrema derecha conseguiría el 18,3% de los votos y 63 diputados, lo que supone un crecimiento de 1,1 puntos y seis diputados desde octubre, y de ocho puntos y 30 diputados respecto a las elecciones.

Por el contrario, Sumar se quedaría ahora con menos de un tercio de su representación actual, cayendo hasta el 6,1% de las papeletas y 9 parlamentarios, una décima menos y los mismos escaños que hace tres meses. La diferencia entre Vox y Sumar ha pasado de 7,6 puntos a inicios del año a más de 12 puntos en la actualidad. Podemos llegaría ahora al 3,9% de los votos y 4 escaños, nueve décimas y un escaño menos que en octubre. Es decir, las dos marcas a la izquierda del PSOE lograrían por separado menos de la mitad de diputados que obtuvieron juntos en las urnas.

Junts y ERC mantienen su igualdad, pero mientras los republicanos mantendrían los 7 representantes que obtuvieron en 2023 (como en octubre), los puigdemontistas perderían uno y se quedarían con 6 (uno menos que hace dos meses). Por lo que respecta al pulso vasco entre EH Bildu y el PNV, la izquierda abertzale lograría 6 diputados (uno menos que en octubre) y los peneuvistas se quedarían con 5 diputados (también uno menos que en octubre). Ambas formaciones repetirían sus resultados de las últimas elecciones.

Estos promedios permitirían a Feijóo alcanzar la Moncloa solo con el apoyo de Vox o con la abstención del PSOE. El PP y Vox sumarían 197 escaños, los mismos que hace tres meses (pero con mayor peso de los ultras en detrimento de los populares), 27 más que en las urnas y 21 por encima de la mayoría absoluta. Por su parte, la suma de los socios del Gobierno sería de 118 escaños, uno más que en octubre y 34 menos que en las elecciones.