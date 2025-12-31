Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya

En la mitad del segundo año de legislatura, el tablero político catalán empieza 2026 con los efectos de los últimos movimientos sísmicos. La distensión que acompañó al final del 'procés' independentista dejó paso a una estabilidad que puede verse sacudida por el auge de un nuevo actor: Aliança Catalana. El partido de extrema derecha independentista que lidera la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha protagonizado una escalada en el último año que hace temblar al resto de formaciones, pero, sobre todo, a Junts y ERC. En este contexto, el Govern de Salvador Illa mantiene sus buenas expectativas, aunque ya ha comenzado a manifestar cierto desgaste por su gestión.

El promedio de todas las encuestas sobre las elecciones catalanas publicadas durante la actual legislatura sitúa al PSC en cabeza con el 26,3% de los votos, lo que significa un punto y medio menos que en los comicios de 2024. Pese a la erosión, Illa tiene un colchón de 10 puntos de ventaja sobre Junts, que lograría el 16,2% de los sufragios, lo que representa una caída de cinco puntos y medio respecto a las urnas. La distancia entre el partido de Carles Puigdemont y ERC se está estrechando: un punto y medio separa a las dos formaciones, puesto que los republicanos están en el 14,7% de las papeletas, mejorando en un punto su mal resultado electoral del año pasado.

Mucho más igualados están PP y Vox: apenas dos décimas de ventaja tienen los populares (10,2%) sobre los ultraderechistas (10%). Sin embargo, Vox mejoraría en dos puntos su último resultado electoral, mientras que el PP perdería casi un punto. Justo después de estos dos partidos aparece Aliança Catalana, con el 8,6% de los votos, es decir, cinco puntos más que en las urnas. Aunque en el promedio se mantiene en quinta posición, es la fuerza política que más ha crecido en el último año, impulsada por varias encuestas, como la del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que la han colocado cerca de superar a Junts. Los Comuns, con el 5,7%, y la CUP, con el 4%, completarían el hemiciclo del Parlament y siguen en porcentajes similares a los que obtuvieron en las elecciones.

Traducidas estas estimaciones de voto en escaños, el PSC bajaría a los 40 diputados (ahora tiene 42), pero, pese al retroceso, ampliaría su ventaja sobre Junts porque los posconvergentes caerían hasta los 26 parlamentarios (hoy tienen 35). ERC subiría a 21 representantes (ahora tiene 20), el PP revalidaría sus 15 escaños actuales y Vox le pisaría los talones al crecer hasta los 14 diputados. Con todo, la subida más fuerte se la anotaría Aliança Catalana, que multiplicaría por cinco su representación actual y pasaría de 2 a 11 parlamentarios. Los Comuns mantendrían sus 6 escaños y la CUP bajaría de 4 a 3 diputados.

Con estos resultados, Illa no tendría asegurada la continuidad como presidente de la Generalitat porque la suma de la mayoría que propició su investidura (PSC, ERC y Comuns) se quedaría con 67 escaños, a uno de la mayoría absoluta. Pero tampoco habría opciones para el independentismo, puesto que la suma de Junts, ERC, Aliança y CUP solo llegaría a los 61 diputados.