Ayuso reivindica su gestión en su mensaje de Fin de Año y señala a Madrid como la región que "pone freno a los totalitarios"

Se suele acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de utilizar sus hipérboles contra Pedro Sánchez como forma de tapar sus errores, cuando no ausencia, de gestión. La dirigente madrileña ha empleado hoy, en cambio, la mayor parte de su tradicional discurso de Fin de Año , para reivindicar su gestión, no sin por ello dejar de mandar un recado entre líneas. "La Comunidad de Madrid es la región más viva del momento. La que mejor conecta las tradiciones con las tendencias, sin sectarismo, la que pone freno a los totalitarios y a las ideologías que solo sirven para dividir, enfrentar y empobrecer", ha señalado.

"Hemos de asumir que, afortunadamente, cada persona es diferente, única, insustituible. Que sólo podemos ser iguales ante la ley y las oportunidades", ha añadido en un mensaje grabado en el parque de bomberos de Alcalá de Henares que ha pronunciado íntegramente de pie, como otros años y como, por primera vez, ha hecho en 2025 Felipe VI en su discurso de Nochebuena .

Ayuso ha invocado convenientemente la figura del monarca en su alocución, de hecho. "Como dijo Su Majestad el Rey Felipe VI en su mensaje de Nochebuena, 'podremos lograr nuestros objetivos, con aciertos y errores, si los emprendemos juntos; participando todos, orgullosos, de este gran proyecto de vida en común que es España”.

La elección del parque de bomberos no ha sido arbitraria tampoco en un año en que una parte importante "de nuestra maravillosa España", ha dicho, "ha ardido". La región no ha sido ajena, ha recordado, con 55 incendios en 2025, entre ellos los declarados en las inmediaciones de Aranjuez y de Tres Cantos. La jefa del Ejecutivo madrileño ha encomiado la labor de los 1.700 bomberos de la Comunidad y ha mencionado expresamente a los cinco bomberos fallecidos en acto de servicio desde 1990 y condecorados este año a título póstumo, a los que ha añadido a los dos que murieron en un garaje de Alcorcón el pasado abril.

A todos ellos, y por extensión al resto de funcionarios, ha agradecido su esfuerzo. "Sin nuestros equipos de emergencias, sin nuestros servicios públicos, la libertad de la que disfrutamos en esta región de alta densidad de población y eventos sería imposible", ha remarcado. "Gracias por eso a todos nuestros servidores públicos, destacando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, equipos de emergencias, sanitarios, voluntarios…".

Bajadas de impuestos

El grueso de su discurso, de más de diez minutos, lo ha dedicado no obstante a reivindicar su gestión y la de su gabinete, con especial énfasis en las 34 rebajas de impuestos puestas en marcha desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha aprovechado el mensaje televisado para destacar las dos nuevas que entran en vigor este jueves: la bonificación de hasta el 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios con más de 50 años y una deducción en la matrícula de estudios universitarios y de Formación Profesional para madrileños que estudien y trabajen a la vez.

Ayuso, en su mensaje de Fin de Año: "Madrid es la región que pone freno a los totalitarios" / EPC

También ha hecho especial hincapié en la apuesta educativa de su Gobierno por el retorno al modelo EGB , con la incorporación de 1º y 2º de la ESO en colegios de Primaria, el decreto que fija como obligatoria la jornada partida para centros escolares de nueva apertura y el que prohíbe el uso de pantallas de manera individual en el aula y limita el uso compartido para alumnos de Primaria. "2025 será recordado como el año en el que quisimos proteger como nunca a la infancia y a la preadolescencia en sus colegios, volviendo a las esencias de la EGB, a los entornos seguros, por su salud, su rendimiento escolar y la conciliación de los padres", ha defendido.

En un final de año sacudido por la crisis del Hospital de Torrejón, Ayuso también se ha referido a la sanidad madrileña, entre cuyos logros de 2025 ha citado la apertura de la primera unidad de media estancia para enfermos de ELA en España, una de sus causas bandera , o la extensión de diversos programas de cribado. "También somos la primera comunidad autónoma en vacunar a la población adulta contra el virus respiratorio sincitial, el que más neumonías provoca entre los mayores", ha apuntado.

Sin alusión a la Fórmula 1

A lo largo del mensaje se ha referido a vivienda, al inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia y a los trabajos en la red de Metro que han permitido la inauguración de un nuevo tramo de la Línea 3, la reapertura de la Línea 7B hasta San Fernando de Henares o la renovación de la Línea 6 de Metro. También a la celebración, en 2026, del 175 aniversario del Canal de Isabel II.

"Llegarán a Madrid nuevos eventos deportivos, culturales y empresariales nacionales e internacionales", ha proseguido. Entre ellos ha mencionado la Feria Internacional de Turismo Fitur, el festival de la Hispanidad o Mad Cool, pero no ha hecho alusión expresa al que se aventura, no sin polémica, como el gran proyecto internacional para la región, la llegada a Madrid, en septiembre, de la Fórmula 1.

"La vida es una aventura maravillosa que ha de vivirse azarosamente, libre, para darse en plenitud y que saque lo mejor de cada uno. Sin dejar a nadie por el camino", ha asegurado antes de concluir con una frase con algo de eslogan: "Madrid es la España de siempre, con más ganas que nunca".