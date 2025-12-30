José Tomé oficializa su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo: "No pararé hasta saber qué hay detrás"

José Tomé ha oficializado este martes su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo tras las denuncias de acoso sexual presentadas en el canal interno del PSOE.

En un pleno extraordinario en el Pazo de San Marcos, Tomé ha reivindicado su inocencia y ha insistido en que la "presunta denuncia es falsa". "No pararé hasta descubrir qué es lo que hay detrás", ha subrayado.

Tras mostrar su agradecimiento al personal de la institución provincial, el hasta ahora presidente de la Diputación ha lamentado que "el daño ya está hecho", en "lo político, lo familiar y lo social". "Ya no tiene vuelta atrás, pero quien nada hizo nada tiene que temer", ha concluido.

Además, ha asegurado que todo lo ocurrido "obedece a cuestiones políticas supraprovinciales", donde, ha añadido, él "no era el único ni el objetivo principal".

A continuación se celebrará un pleno ordinario que incluye una moción presentada por el Grupo Popular para pedir la reprobación de José Tomé. El portavoz popular, Antonio Ameijide, ya ha avanzado que también pedirán la reprobación de la diputada Pilar García Porto, "por encubridora" del caso, y ha apelado al BNG: "Hoy veremos si eligen entre feminismo o pisar moqueta".