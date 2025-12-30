"Un socialista de convicciones firmes": así despide Pedro Sánchez a Fernández Marugán, el histórico dirigente del PSOE recientemente fallecido

La muerte del histórico dirigente socialista Francisco Fernández Marugán este 30 de diciembre a los 79 años tiene ya las primeras reacciones de los políticos. Ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, uno de los primeros en mostrar su pesar hacia el histórico afiliado socialista desde los años 70, que ha estado vinculado al ala guerrista y fue diputado durante ocho legislaturas.

Sánchez le ha dedicado unas palabras en su cuenta de la red X en la que afirma que nos deja "un socialista de convicciones firmes y exdefensor del Pueblo". Según el jefe del Ejecutivo, Fernández Marugán fue siempre "un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía". "Hizo país, hizo partido", ha remarcado antes de enviar un "cariñoso abrazo a su familia y amigos".

El PSOE, por su parte, ha escrito en su cuenta de la red X que ha sido un "honor" haberle tenido en sus filas y haber podido aprender tanto de él: "Seguiremos tu forma de hacer y entender la política desde el respeto y el cariño, Paco".

El ya exsecretario general extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que "hoy es un día triste para la familia del PSOE. Fue un hombre de partido, honesto y comprometido. Siempre recordaré su compañerismo y su presencia fiel en los premios Felipe Trigo, hasta que la salud se lo impidió".

Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, ha lamentado la pérdida de "una persona comprometida que dedicó su vida a defender los valores progresistas, las instituciones y la democracia. Su vocación de servicio público nos acompañará siempre".

También se han sucedido los pésames y muestras de afecto de otros compañeros socialistas como el presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, quien le ha calificado de "gran político y excelente diputado" y ha elogiado su trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social.

Otra de las personas que han querido despedirse de él ha sido Eduardo Madina Muñoz, actual político socialista vasco que coincidió con Marugán cuando ejercía como secretario general del Grupo Parlmantario Socialista en la última legislatura del cacereño en el Congreso de los Diputados: "Fue uno de los mejores diputados que conocí. Trabajar a su lado, durante algunos años, fue una enorme suerte. Hasta siempre, querido Paco".