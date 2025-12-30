El PP cita a Ábalos al Senado el 8 de enero: "Tiene dos opciones, decir la verdad o proteger a Sánchez"
El Partido Popular (PP) llevará a José Luis Ábalos, actualmente en prisión, a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado el próximo 8 de enero, justo después de Reyes, tal y como anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García. Según manifestó en rueda de prensa, el exministro tiene dos opciones: "O colaborar con la verdad o proteger a Sánchez".
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo anula una condena por violencia de género y advierte de la 'obligación' de investigar de forma 'eficaz' frente a denuncias falsas
- Catalunya tendrá 11 oficinas de atención ciudadana para poder hacer todos los trámites que gestiona la Generalitat
- La Audiencia Nacional llama a declarar como investigada a la exmujer de Koldo García
- El informe del PSOE sobre su contabilidad halla gastos 'llamativos', pero descarta la financiación ilegal
- Feijóo reafirma su compromiso de no gobernar con Vox y califica 2025 como 'el peor año del peor Gobierno
- Las dos falsedades flagrantes descubiertas en el caso Begoña: una de la Audiencia de Madrid y otra del juez instructor
- El Govern ve un 'cambio de actitud' de Albiol para reconducir la situación de los desalojados del B9 de Badalona
- Defensa cierra el año con una nueva inversión de más de 2.000 millones en capacidades