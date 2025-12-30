El PP cita a Ábalos al Senado el 8 de enero: "Tiene dos opciones, decir la verdad o proteger a Sánchez"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Madrid
El Partido Popular (PP) llevará a José Luis Ábalos, actualmente en prisión, a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado el próximo 8 de enero, justo después de Reyes, tal y como anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García. Según manifestó en rueda de prensa, el exministro tiene dos opciones: "O colaborar con la verdad o proteger a Sánchez".

Noticia en elaboración.

