Morant culpa al PSPV de Almussafes de no defender a la víctima del abuso sexual

El PSPV sigue tratando de navegar la compleja marejada en la que se ha visto envuelto por la denuncia de acoso laboral y sexual a Toni González, alcalde de Almussafes. La sombra de una escisión sobrevuela este municipio de la Ribera Baixa, pero el partido no está contemporizando, precisamente. La dirección autonómica no esconde el malestar por el posicionamiento de la agrupación municipal en defensa del primer edil, que ha sido apartado de los cargos orgánicos y de la militancia, pero que conserva la alcaldía como concejal no adscrito. Este lunes, Diana Morant ha vuelto a verbalizar el malestar y ha reclamado respeto para la denunciante.

Tan lejos ha llegado el cabreo, en concreto con la presencia en la gestora local que ha dirigir el partido de una dirigente afín al alcalde señalado, que el PSPV ha pedido a la secretaría de Organización federal del PSOE que cambie la composición de esta comisión de transición. Este lunes, Ferraz todavía no había abordado esta cuestión, debido a la acumulación de trabajo por el calendario festivo y también por la confección de candidaturas para las autonómicas de Aragón y Castilla y León. Pero se espera que lo aborde en los próximos días en el sentido en que reclama la dirección del PSPV.

Cabe recordar que la dirección del PSOE decidió que una gestora tomara el control del partido en este municipio después de que estallara la crisis y dimitiera González de sus cargos orgánicos. Y el proceso ha despertado múltiples suspicacias. La dirección provincial que lidera Carlos Fernández Bielsa (Toni González fue uno de sus mayores respaldos para ganar el congreso provincial contra afines a Diana Morant) designó una gestora de tres personas.

La dirección provincial escogió un miembro, que ha sido Jorge Vidal, mano derecha de Bielsa; se pidió otro nombre a la dirección 'de país' (la escogida ha sido Toñi Serna) y otro a la dirección comarcal, que propuso a Manoli Egea, secretaria general comarcal y próxima a Bielsa. En la dirección de Morant se vio con malos ojos esta última designación, ya que horas antes Egea se dirigió en redes sociales al afectado en estos términos: “Aquí la víctima eres tú”.

El PSPV elevó su desacuerdo a la dirección federal al entender que se ha roto la imparcialidad que se debe exigir a una gestora, y pide que se incorpore a la gestora a militantes que sean referentes feministas, de prestigio dentro del partido. En todo caso, la última palabra corresponde a la secretaria federal de Organización, la valenciana Rebeca Torró, que debe validar o enmendar tanto el número como el perfil de las personas escogidas por la dirección de Bielsa.

Bielsa evita el choque

Desde la dirección provincial de Carlos Fernández Bielsa, no obstante, no parece que se vaya a hacer causa de este tema. Asumirán la decisión que tome Ferraz, e insisten: la dirección provincial no se ha separado de la línea del partido de tolerancia cero contra la violencia machista, ha aprobado una resolución y, con la gestora, se ha procedido como "siempre se ha hecho", dando voz a cada ámbito territorial (autonómico, provincial y comarcal), y dejando que sean ellos quienes escojan a sus candidatos.

Críticas a la agrupación local

Mientras tanto, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, se ha vuelto a referir este lunes de manera crítica por el comportamiento en la agrupación socialista de Almussafes. Durante una comparecencia ante los medios, señala que "el caso es suficientemente serio como para no desviar el tema", en relación a posibles lecturas orgánicas o de tacticismo electoral. "El asunto del alcalde de Almussafes es una denuncia por acoso laboral y sexual. Y a través de los medios he llegado a leer (y no tengo constancia directa) la posibilidad de otra denuncia registrado. Es una cosa muy seria y este partido tiene tolerancia cero a cualquier caso de violencia machista", ha defendido.

Morant, con todo, se ha mostrado también muy crítica con el comportamiento de la agrupación municipal. "No es solo el señor Toni González. La propia agrupación ha tenido una actitud que el partido ha reprochado: la estigmatización y acoso en redes a las víctimas. Esto no se puede producir. Estamos del lado de las víctimas. González tiene los cauces del partido para defenderse pero el partido tiene que defender a las denunciantes, a las mujeres que se atreven a denunciar por los canales oficiales. Nosotros practicamos la tolerancia cero", ha dicho.

Y posteriormente ha añadido: "Se comunicó a toda la militancia y particularmente a Almussafes que no íbamos a consentir ningún acoso a la víctimas. Se ha hecho circular un documento con un señalamiento a la víctima que es intolerable. Hemos solicitado y se nos ha concedido una gestora, y tiene el encargo de tomar las medidas necesarias para enderezar el funcionamiento de una agrupación que en ningún caso es perseguir o señalar a una denunciante", ha zanjado.