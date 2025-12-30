Koldo García, en sus notas del móvil: "Estoy cansado de que la gente me trate como aquel que da miedo; también hago cosas bien y con cabeza"

Lo más leído del año Esta noticia, que se publicó originalmente el 16 de junio, ha sido una de las más leídas de EL PERIÓDICO de todo el año 2025.

Koldo García Izaguirre, el exasesor del exministro José Luis Ábalos que da nombre el caso de corrupción que afecta al PSOE, no solo grabó durante años sus conversaciones con distintas personas, como el hasta el jueves pasado secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, sino que también se apuntaba "temas" en su teléfono móvil. En uno de ellos dice estar "cansando" de que "la gente" le "trate como aquel que da miedo", porque no solo sirve para "pegar o dar miedo" también hace "las cosas bien y con cabeza", se dice a sí mismo.

Semejante declaración de principios se produjo en la nota que Koldo García escribió el 1 de junio de 2017, antes de su traslado a Madrid, cuando el centro de operaciones de la presunta trama de corrupción se circunscribía a Navarra. Comienza señalando que alguien, que en la anotación no identifica, le "repitió 20 veces" que "no le comprometa" para añadir a continuación que "en estos momentos está desbordado", aunque cuando esté "más tranquilo" podrán hablar directamente con él. "El problema es que creí entender que me decía [que] si quería hablar contigo, primero se lo comente a él, lo cual va de culo", escribe.

EP

Después pasa a hablar de otros "temas". En uno, que identifica como el "cordobés", apunta a que "tiene que cobrar el trabajo" que ha hecho "durante estos cuatro meses, pero no dice nada de los otros 11 que bastante" ha perdido "con pagar autónomos", se queja antes de añadir un "poner dinero niloco". Después habla del "tema cárnicas de caza que le interesa, pero de pagar ni habla", muy similar al siguiente de "gasolineras, que le interesa pero de pagar nada", escribe el exasesor de Ábalos.

También menciona "parcelas guipu", en el que se "quiere que baje y lo arregle todo", porque lo necesita "con urgencia para presionar para la firma con Geolicali", que figura entre los inversores de la mina de Potasa, en la que los investigadores sitúan el origen de la presunta trama dedicada al cobro de comisiones, cuando se centraba en Navarra y, según los investigadores, la constituían el propio Koldo y Santos Cerdán, quienes propiciaron una unidad temporal de empresas entre Acciona y Servinabar, de tal forma que esta entidad sirviera para separar el cobro de los beneficios obtenidos ilícitamente.

Tras citar también un "tema gallego", Koldo pasa al que le preocupa ve verdad: "Tema de que la gente me trate como aquel que da miedo, ya estoy cansado, no solo sirvo para pagar o dar miedo también hago cosas bien y con cabeza". "Lo sigo manteniendo hay que mirar para adelante y resolver las cosas, de nada sirve lamentarse y cabrearse, ni jurar, lo que importa es ser resolutivo; él siempre pone la misma excusa para desviar el tema, que estoy descentrado o que hago las cosas por mi cuenta y riesgo y eso es mentira ya vale, por favor, todo lo referente a la mina o negocios se lo he comentado y lo ha aprobado".

"Yo creo que no es posible hacer todo mal y él todo bien. No me lo creo y digo una cosa haré bien y él una cosa hará mal, lo digo por lógica y porque no me creo que yo sea tan inútil". El hecho de que le consulte todos, aunque no lo cite expresamente da a entender que en quien está pensando es en Santos Cerdán.

"Pequeño [que es uno de los motes con los que se referían a Santos Cerdán], en serio, piensa las cosas con la cabeza, no con el corazón... Aquí nos jugamos mucho todos... Él dijo que en dos meses estaría todo resuelto, que tengo que aguantar, por favor, piensa un poco y luego actúa. Hasta lo que hagas yo estaré hay [sic] contigo", concluye la nota personal Koldo.