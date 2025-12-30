Joan Tardà apuesta por un frente de izquierdas para las elecciones generales: "Intentaré convencer a la dirección de ERC"

Una candidatura de las izquierdas catalanas para las próximas elecciones generales, como primer paso para concurrir juntas a las elecciones de Catalunya en 2028. Es el planteamiento que defiende sin ambages Joan Tardà, exdiputado y exlíder de ERC en el Congreso de los Diputados, que ha avanzado que este año que empieza abrirá el debate en el seno de su partido para intentar aunar en una misma papeleta a ERC, CUP, Comuns y Comunistes de Catalunya.

"Hay que construir frentes populares, nosotros intentaremos convencer a la dirección de ERC y las bases de ERC de que en el año 2027 todas las fuerzas que estén a la izquierda del PSC -Comuns, CUP, Esquerra, Comunistes-, todos debíamos ir en una misma candidatura, porque además se crea el preámbulo de aquello que debemos hacer en 2028 cuando finalice la legislatura catalana, es decir, repetir la experiencia", defendió el dirigente republicano este lunes en Hora 25, de Cadena Ser. Tardá defendió que "ha llegado un momento de los frentes populares", justificándolo en la "polarización política de los parlamentos".

En este punto, Tardà avanzó que en 2026 "lo que haremos es introducir este debate dentro del partido", al tiempo en que reclamó "que este debate también se diera dentro de la CUP y Comuns". El dirigente señaló como una de las principales objeciones "la comodidad de los partidos": "A los partidos les cuesta salir de la zona de confort, es un tema de comodidad", censuró, antes de apuntar que "hay que dejar las cosas secundarias aparcadas". "No tiene sentido que un ciudadano que vota a la CUP en Catalunya, a Comuns, a ERC, o Comunistas, hoy día tengan que optar por listas distintas. No tiene ningún sentido", continuó.

Otra de las dificultades para lograr este "frente popular" es la guerra abierta en la izquierda a nivel nacional. "Desgraciadamente tengo la impresión de que no será posible porque el nivel de enfrentamiento que hay entre Sumar, IU y Podemos me avergüenza. Tengo la impresión de que no han entendido nada", defendió Tardá. "No lo digo con ánimo de dar lecciones a nadie porque Esquerra Republicana no somos un ejemplo de partido pacífico, tenemos una historia de escisiones y un mundo convulso. No lo digo con ánimo de ejemplarizar nada, pero tengo la impresión de que ante el reto que tenemos delante habría cuestiones que diferencian a estos partidos políticos que son un tanto nimias".

Además, lamentó la ruptura del espacio político en Aragón, donde Podemos, IU-Sumar y CHA van en tres papeletas distintas para las próximas elecciones del 8 de febrero. "Sería bueno que en Aragón también lo hicieran. O en otras nacionalidades del Estado español. Quizá el tiempo les apremia tanto que no están en condiciones de hacerlo. Pero en el caso catalán, si trabajamos en la hipótesis de que Sánchez va a aguantar, creo que hay tiempo para conseguir esta unidad"

El exdiputado de ERC también exhibió su sintonía con Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. "Coincido totalmente con Gabriel Rufián", comenzó. "Él está muy preocupado y hay que agradecerle el rol que está teniendo en el Congreso, fiel a una idea muy importante que es reflejar una dialéctica respecto al PSOE que tiene dos caras: confrontación y colaboración", argumentó.

En este sentido, criticó el "reduccionismo" de algunas fuerzas que equiparan a PP y PSOE, en una referencia implícita a Podemos, que ha defendido abiertamente esta tesis y a quien no llegó a mencionar. "Considerar que son idénticos el PP y el PSOE es de un reduccionismo intelectual y un infantilismo político extraordinario", apuntó el exdirigente. "Nos interesa que el PSOE gane las elecciones, o que al menos sea posible revalidar, y quizá sería más favorable que la correlación de fuerzas fuera más favorable a las izquiedas, el escenario que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez. Y esto no debería ser motivo de debate".