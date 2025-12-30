El Govern ve a Feijóo "prisionero" de Vox y "atrapado entre Abascal y Ayuso"

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "prisionero de las tesis de la extrema derecha" y está "atrapado" entre el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista con EFE, Dalmau ha censurado la "estrategia errática de confrontación" que ejercen los populares, un modo de hacer política que "no hace ningún favor a la concordia del país".

Las palabras de Dalmau llegan después de que el lunes el líder del PP afirmara que 2025 ha sido "el peor año del peor Gobierno en la historia democrática" de España, a causa del "colapso total del sanchismo", y no cerrara la puerta a llegar a acuerdos con Vox si no obtiene la mayoría absoluta tras las próximas elecciones generales.

Dalmau ha avisado de que la "crispación absoluta" por la que a su juicio apuesta el PP "provoca una desafección muy importante y da aire a las formaciones ultras".

"Veo al PP con una estrategia errática que le hace prisionero de Vox y de las tesis de la extrema derecha. Veo al señor Feijóo atrapado entre el señor Abascal y la señora Ayuso", ha completado.

Dalmau, mano derecha de Salvador Illa en el Govern, ha apelado a la "moderación" que dice enarbolar Feijóo: "Uno, en política, tiene que tener ideas propias, y alguien que venía como moderado haría bien en no abandonar esas tesis, para que no nos encontremos un día con que hemos quemado el país entero", ha apuntado.

Sería "nefasto" que Sánchez dejara de ser presidente

Para Dalmau, "sería nefasto para los intereses de Catalunya" que Pedro Sánchez no estuviera en la Moncloa.

Se ha mostrado convencido, sin embargo, de que esto no sucederá a corto plazo: "Yo creo que hay presidente del Gobierno y legislatura para rato. Y creo que esto es positivo para los intereses de España y también para los intereses de Catalunya".

El conseller ha enumerado varias cuestiones que, según su punto de vista, prueban que el Ejecutivo comandado por Sánchez es "un aliado" de Catalunya, como el acuerdo para ampliar la plantilla de los Mossos d'Esquadra, el traspaso de Rodalies a la Generalitat o el pacto para ampliar el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

"Catalunya quiere mirar al futuro"

Por otra parte, Dalmau ha alabado los esfuerzos del Gobierno central para "pacificar" Catalunya, primero mediante los indultos a los líderes independentistas presos y luego con la aprobación de la ley de amnistía.

En relación con la amnistía, ha dicho que Catalunya quiere "mirar al futuro" y, para ello, hay que "dar por superada una parte de esta etapa de conflicto político".

Esto solo podrá hacerse con "todos" los representantes políticos participando con normalidad en el juego democrático, incluidos Oriol Junqueras, inhabilitado para cargo público, y Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención en España.

Reivindica la "buena política"

Preguntado sobre si considera que el PSOE ha reaccionado como debía ante los casos de corrupción y acoso sexual que han salpicado al partido, Dalmau ha defendido la "respuesta contundente" desde las filas socialistas a estos comportamientos "deshonestos".

También ha reivindicado la "buena política" que ejercen la mayoría de cargos públicos: "Cuando hay una minoría de personas que actúa con mala fe, de forma deshonesta y con corruptelas, a estas personas hay que apartarlas de forma radical del sistema porque hacen daño a toda la sociedad", ha indicado.