Los Comuns exigen al Govern duplicar los municipios beneficiados por la ley de barrios como condición para los presupuestos

Los Comuns reclaman al Govern duplicar los barrios beneficiados por el Plan de Barrios en 2026, de modo que pasen de 20 a 40. En una entrevista a la ACN, el portavoz parlamentario, David Cid, ha explicado que así lo reclamarán como condición durante la negociación de los presupuestos, cosa que supondría pasar de una partida que aporta la Generalitat de 200 millones a 400 millones, algo que está estudiando el Executiu.

Los Comuns esperan que enero sirva para desbloquear la financiación singular y las carpetas pendientes que el Govern tiene en materia de vivienda. Si es así, y se cumplen los pronósticos, el grupo que lideran Albiach y Cid podría empezar a mantener unos primeros contactos con el ejecutivo de cara a los presupuestos de la Generalitat para 2026. En esta negociación, los Comuns quieren llevar el Plan de Barrios. La primera convocatoria detalla un total de 20 municipios, entre los que se encuentran las cuatro capitales catalanas. Pero los Comuns quieren duplicar la cifra de cara a 2026.

En declaraciones a la ACN, Cid ha explicado que una de las condiciones que plantearán en futuras negociaciones para los presupuestos será que haya 40 municipios beneficiados por el Plan de Barrios frente a los 20 que figuran ahora. El portavoz parlamentario ha argumentado que es necesario que el proyecto no sea una mera "operación cosmética" y que se dupliquen los recursos. Los Comuns confían en que, si se pone en marcha la negociación presupuestaria, el ejecutivo socialista contemple esta petición. De hecho, ya ha habido unas primeras conversaciones en esta línea.

Ninguna sanción en vivienda

Cid cree que es posible iniciar las conversaciones sobre las cuentas a principios de año, aunque remarca que esto depende del Govern y del cumplimiento de los acuerdos vigentes. Así, el portavoz del grupo parlamentario ha insistido en que es necesario hacer cumplir la ley de vivienda en Catalunya. En esta línea, tiene la sensación de que "antes se acabará de construir la Sagrada Familia" que no la primera multa del Govern a quien se salta la normativa de vivienda. Los Comuns alertan de que es "extremadamente incomprensible" que todavía no se haya aplicado el régimen sancionador, creado a finales de enero de 2025.

Así, Cid ha constatado que el Govern "no es lo suficientemente exigente". Y ha asegurado que si la consejera de Vivienda fuera Albiach ya se estaría aplicando el régimen sancionador. Ha añadido que parece que hasta que los Comuns no entren en el ejecutivo habrá temas vinculados a la vivienda que no saldrán adelante. Aun así, y preguntado por si los Comuns se plantean entrar en el ejecutivo esta legislatura, el portavoz ha subrayado que no es una opción sobre la mesa.

Presupuestos para evitar un "fracaso"

Además, Cid ha remarcado que su formación desconoce de cuántos inspectores consta el cuerpo que debe velar por el cumplimiento del tope al alquiler. Sea como sea, el dirigente de los Comuns ha reiterado que Catalunya necesita unos nuevos presupuestos, y que sería un "fracaso" que el Govern no pudiera aprobarlos. De este modo, considera inviable tirar un año más de nuevos suplementos de crédito.

Los Comuns esperan una nueva reunión de seguimiento de los acuerdos firmados con el Govern para valorar si hay un cumplimiento lo suficientemente satisfactorio como para negociar las cuentas de 2026. El régimen sancionador de vivienda y las clases de refuerzo escolar son las principales asignaturas pendientes, tal como ha repetido Cid. Los meses de enero y febrero deben ser decisivos para cerrar estas cuestiones, tal como ha insistido.

Aviso a Junts por la financiación

Cid también ha celebrado que el nuevo modelo de financiación vaya en la "buena dirección". El portavoz de los Comuns cree que en enero se puede desbloquear el pacto que permita aumentar los recursos que gestiona y recauda la Generalitat, y que el crecimiento puede ser "muy importante". El diputado también confía en que con la nueva financiación haya ordinalidad, tal como aseguró la consejera Sílvia Paneque en una entrevista a la ACN.

Asimismo, Cid ha pedido que Junts esté "a la altura" y decida si vota pensando en Catalunya o bien en la confrontación con el Govern. "No se puede poner del lado del mentiroso de Alberto Núñez Feijóo o de Santiago Abascal", ha advertido, y ha reclamado que la formación de Carles Puigdemont dé apoyo al nuevo modelo de financiación.