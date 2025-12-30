¿Afectará el calendario electoral nacional a Asturias? Barbón hace análisis político sobre el PSOE y del auge de Vox con un duro aviso al PP

Adrián Barbón ha realizado un análisis político de la situación nacional y de las perspectivas electorales para Asturias, y sostiene que el calendario electoral nacional no condicionará los comicios en Asturias. El líder de la Federación Socialista Asturiana (FSA) ha afirmado que su partido “ganaría” hoy en el Principado, a la vista de las encuentas internas, y lanzó una advertencia al PP: “Vox los está desguazando”. Ha reconocido como “desastrosos sin paliativos” los resultados socialistas en Extremadura y ha recalcado que una eventual abstención del PSOE para facilitar una investidura del PP, en cualquier ámbito institucional, debe someterse a consulta de la militancia.

Primer análisis sobre el resultado electoral en Extremadura

Barbón ha hecho su primer análisis del resultado electoral en Extremadura y tras las declaraciones de dirigentes socialistas que proponen la abstención socialista para facilitar la investidura del PP. Ha sido categórico: “Solo hay un camino posible: consulta a la militancia”. Recordó “la rebelión de la militancia socialista en 2017” y defendió su derecho a decidir cualquier pacto de gobierno o apoyo a investiduras de no socialistas: “Es la decisión soberana de la militancia la que dirá lo que tienen que votar”.

Sobre el resultado electoral extremeño, afirmó: “Siendo desastrosos los resultados del PSOE de Extremadura, sin paliativos, me sorprende que el PP se muestre satisfecho: convocó elecciones para no depender de Vox y ahora depende más”. Señaló que Vox “ha duplicado su fuerza” y extendió la duda a otros territorios: “Vamos a ver qué pasa en Aragón, en Castilla y León e incluso en Andalucía”.

¿Y si las elecciones generales coinciden con las autonómicas?

Barbón sostiene que el calendario estatal no perjudicará al Gobierno asturiano ni a su liderazgo. “Con los datos que tenemos en Asturias, no hay preocupación ninguna”, ha afirmado, tras descartar influencia de un eventual adelanto o coincidencia temporal de las generales respecto a las autonómicas y municipales de 2027: “Es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno de España”, indicó, para subrayar que no entra en valoraciones sobre el calendario de otra administración.

En cuanto a los sondeos internos, evitó cifras concretas pero trasladó un diagnóstico favorable para la FSA: “Si los datos son buenos, y lo son, ganaríamos las elecciones”. Añadió que “se aprecia ya” un descenso del PP “como consecuencia del crecimiento de Vox” y destacó un indicador cualitativo: a la pregunta “¿quién prefiere como presidente del Principado?”. “La diferencia no es importante, es arrolladora”, aseguró. “Hablar de uno mismo da pudor, pero los asturianos prefieren este estilo de presidencia: sin bronca y con respeto”, sostuvo.

“Vox está desguazando electoralmente al PP”

El dirigente socialista abundó en su lectura del panorama nacional. A su juicio, Vox “se está disparando en votos y está comiendo ya en el caladero del Partido Popular”. “Está desguazando electoralmente al PP”, afirmó, tras insistir en que los casos territoriales “no son calcables” pero sí revelan una tendencia de fondo. Alertó de que la “dependencia del PP” de Vox “se está convirtiendo en algo continuo” y calificó de “tremendas” las condiciones que la ultraderecha ha puesto a los populares para garantizar la investidura de María Guardiola en Extremadura.

Llamamiento a los partidos democráticos

Barbón reclamó una “reflexión” transversal sobre el avance de la extrema derecha. “Debemos pensar qué estamos haciendo mal para que crezca”, dijo, abriendo la autocrítica: “Nosotros, la FSA también; pero sobre todo el Partido Popular”, al que acusó de “alimentar la bestia”. “Cuando la derecha imita a la extrema derecha, lo que consigue es blanquearla; entre el original y la copia, se vota al original”, advirtió, tras citar ejemplos europeos: Francia, Italia y Portugal.

En su diagnóstico, el auge de Vox se alimenta de la “radicalización” del PP y de estrategias parlamentarias que “alimentan el populismo”, como “abandonar mesas” o romper usos de cortesía institucional. “Necesitamos una reflexión de qué estamos haciendo mal y cómo satisfacer las demandas de la ciudadanía para que siga confiando en la democracia”, remarcó. En su caso, dijo hacerse esa pregunta “cada día” para ajustar la acción del Gobierno a las expectativas sociales “en sanidad, educación, vivienda y derechos”.

Relación con los socios y sin cambios en el Ejecutivo

El presidente separó el incidente en el calendario presupuestario por la ausencia del portavoz de Convocatoria por Asturias-Izquierda Unida a una comisión, de la marcha del Ejecutivo. Subrayó que lo ocurrido “es una cuestión de organización de un grupo parlamentario, no del gobierno”, y recordó que el diputado Xabel Vegas “no forma parte del gobierno de Asturias”. “La coordinación de los grupos parlamentarios compete a los partidos; el Gobierno, como se ve en los resultados y objetivos alcanzados, funciona”, expuso.

Barbón reivindicó la estabilidad institucional como seña diferencial del Principado: “Lo que se está viendo por toda España es inestabilidad; aquí, estabilidad”. Citó como prueba la cadena de cuentas aprobadas: “Ocho presupuestos consecutivos; mañana lo votamos”, dijo, en referencia a las cuentas de 2026. Contrapuso esa situación a las comunidades gobernadas por el PP que han adelantado elecciones por no sacar sus presupuestos.

Sobre la relación entre partidos —FSA e Izquierda Unida— y la ausencia de la reunión de “ecuador de legislatura”, explicó que no se produjopor un “ajuste de fechas”, pero defendió que existen “reuniones continuas” entre las direcciones de ambas formaciones. “Si el máximo dirigente de Izquierda Unida se sienta cada semana en el Consejo de Gobierno que presido yo, que soy el máximo dirigente de la FSA, hay coordinación permanente”, zanjó.