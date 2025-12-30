Aragón, ante un adelanto electoral insólito el 8F: la moneda al aire de Jorge Azcón, su dependencia de Vox y la prueba de fuego de Pilar Alegría

Los aragoneses empezarán 2026 con un adelanto electoral autonómico histórico en la comunidad, porque es la primera vez que se produce. Así lo decidió el presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, después de no recabar los apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos de 2026, a pesar de la mano tendida del PSOE de Pilar Alegría para negociar las cuentas, y a pesar de la negociación en público y en privado con Vox para sacar adelante unas cuentas entre quienes que ya fueron socios al inicio de la legislatura. Pero el momento ahora es otro.

La ronda de contactos del presidente con los grupos parlamentarios se alargó apenas dos jornadas, y Azcón tomó la decisión que había dicho que era su "última opción", llevar de nuevo a los aragoneses a las urnas.

Lo hizo calculando las fechas para no coincidir con el resto de elecciones autonómicas de otros presidentes del PP, como la extremeña María Guardiola, que convocó elecciones anticipadas para lograr una mayoría absoluta que le librara de Vox, y solo consiguió subir un escaño, mientras la ultraderecha casi duplicó sus resultados.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, después de convocar elecciones. / JAIME GALINDO

El riesgo de que en Aragón pase lo mismo que en Extremadura existe, con un ciclo político muy favorable a las posiciones de extrema derecha, pero el plural hemiciclo aragonés abre la puerta a otros posibles pactos, siempre y cuando el PP suba y sus otros hipotéticos socios, Teruel Existe o el PAR, al menos se mantengan o suban respecto a sus resultados de 2023.

En el PPAragón acabaron por seguir las indicaciones de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, que desde septiembre había planteado cambiar la Constitución Española si se producen dos prórrogas presupuestarias consecutivas. Lo hizo para presionar al presidente Pedro Sánchez, pero puso en el alambre a sus barones territoriales, que se han puesto a su servicio con ese objetivo de caza mayor que es volver a La Moncloa.

Pilar Alegría, el día que presentó su candidatura en La Zaida. / Jaime Galindo

La prueba de fuego de Pilar Alegría

Para el PSOE Aragón, el adelanto electoral no puede llegar en un peor momento. Rodeados por los presuntos escándalos de corrupción que rodean al partido y a sus últimos secretarios de organización, y por las múltiples denuncias de abuso y acoso sexual en Ferraz y Moncloa, así como en otras instituciones, los socialistas llegan a la campaña electoral aragonesa muy desgastados.

Especialmente, porque su candidata, Pilar Alegría, ha sido hasta la pasada semana la portavoz del Gobierno, además de ministra de Educación; fue anteriormente portavoz del partido, y desde el PP van a centrar sus dianas en sus hipotéticas responsabilidades sobre lo que ha ocurrido en el PSOE, o al menos, la acusarán de que sabía que pasaban cosas, aunque no participara en ellas.

Con apenas ocho meses de tiempo desde que llegó a la secretaría general del PSOE enAragón, Alegría llega a la convocatoria de las urnas con un partido por coser. Y ha hecho un intento en las listas aprobadas por unanimidad antes de Nochebuena, por las que integra como números dos y tres a los principales perfiles del lambanismo en la comunidad, la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, y quien se postulara para enfrentarse a Alegría en las primarias, Darío Villagrasa.

El portavoz de Vox en las Cortes, con el grupo parlamentario. / JAIME GALINDO

Vox teje su estrategia nacional en cada adelanto autonómico

En Vox siguen sin confirmar quién será su candidato para el 8F, pero al partido de ultraderecha, únicamente preocupado por su argumentario nacional, poco le importa quién sea su cartel electoral. Desde el Comité Ejecutivo Nacional deben confirmar al candidato, que ahora dan por hecho que debería ser el portavoz parlamentario, Alejandro Nolasco, aunque la ultraderecha buscaba un cartel electoral novedoso que, por ahora, no ha llegado.

Por si había alguna duda de que en Vox trabajan todos a una, el grupo municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza se retractó de todo lo dicho hasta ahora y el pasado 26 de diciembre anunció que no apoyaría los presupuestos de la popular Natalia Chueca. En plenas negociaciones en Extremadura, y con la vista puesta en el Pignatelli y en la partida nacional todos los resortes se activaron para presionar en la misma línea al PP.

La batalla por el centro se librará, principalmente, en Teruel. La última semana, Teruel Existe confirmó a su actual portavoz, Tomás Guitarte, como candidato autonómico. Y el PAR se la juega, otra vez, con Alberto Izquierdo como candidato, después de desechar las coaliciones con CHA o con el PP.

Andoni Corrales, Álvaro Sanz e Isabel Lasobras conversan en las Cortes de Aragón. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La batalla por la izquierda

Donde se libró la verdadera batalla por una coalición fue en la izquierda a la izquierda del PSOE. Con Chunta Aragonesista presentándose en solitario y tras evitar unas primarias en un momento difícil, previsiblemente tendrán al diputado nacional Jorge Pueyo como cabeza de cartel.

Así, volverán a ser tres las papeletas para los votantes a la izquierda del PSOE en la comunidad. Izquierda Unida y Podemos Aragón apuraron los plazos hasta la medianoche del día 26 para, al final, acabar como siempre en unos comicios autonómicos, es decir, separados. Ahora deberán confirmar a sus cabezas de lista. Desde Podemos Aragón ya eligieron a la exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goicochea, como número 1. Y en IU Aragón deben aprobar a su candidato oficial antes del 5 de enero, cuando deben presentarse las listas electorales.

Cada formación se la juega de una manera en la cita del 8 de febrero. El que más tiene que perder –y que ganar– será el presidente Jorge Azcón. Suya fue la decisión de adelantar las elecciones y él es quien se juega volver a gobernar con más solvencia o más atado a Vox. Las urnas lo dirán.