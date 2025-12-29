Pérez Llorca visita Barxeta, que estudia la petición de "zona catastrófica"

El Ayuntamiento de Barxeta está estudiando tramitar la petición como "zona catastrófica" tras el temporal registrado este fin de semana. Así lo ha confirmado a Levante-EMV el alcalde Vicent Torregrosa, tras recorrer algunas de las partes del pueblo más afectadas por la acumulación de precipitaciones con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que han visitado la localidad esta mañana.

Torregrosa ha comentado que "Hemos visto las zonas más afectadas de primera mano. Hay -por ejemplo- muchos caminos en condiciones muy duras. También hemos hablado de la posibilidad de la declaración como 'zona catastrófica'. Nosotros vamos a preparar los informes y a estudiar la tramitación".

"Hay muchas zonas afectadas por las lluvias, yo creo que más de un 40 % del término se ha visto golpeado por el temporal", ha comentado el primer edil de Barxeta. También ha recordado que 2025 está siendo un año muy duro en términos climatológicos: "Creo que nunca habíamos visto algo así. Durante este año hemos tenido ya tres episodios. En la dana cayeron hasta 300 libros. Ayer fueron 220 litros y también tuvimos un reventón -con huracán incluido- donde cayeron 170 litros. Es de locos".

Preguntado sobre los servicios afectados, Torregrosa explicó que hubo un apagón intermitente: "Durante la tromba falló el sistema de electricidad, pero de forma intermitente, no fue un apagón como tal. La luz venía y se iba, también la señal de la tele e internet. En algunas casas el extrarradio tuvieron más problemas, no les llegaba suficiente tensión. La señal de los móviles también falló durante bastante tiempo en algunos casos".

Cuestionado sobre los daños registrados, el alcalde de Barxeta ha comentado que "en edificios municipales como la Casa de Cultura el temporal ha dejado su huello. También hay casas afectadas. Sé de un caso de una vivienda en la que se perdió el techo en el último temporal que también ha sufrido graves daños. Estamos recopilando todos los datos, de momento no hay nada cerrado. Sabemos que hay gente afectada, vamos a ver todas las reclamaciones", ha comentado.