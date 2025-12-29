Juanma Moreno pisa el acelerador de leyes antes de la llegada de las elecciones

Firmas, fotos, inauguraciones, acuerdos. Quedan como máximo seis meses para las elecciones en Andalucía y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no quiere perder ninguna oportunidad. En los últimos mes de la legislatura el Gobierno andaluz ha pisado el acelerador de leyes y en cada pleno el Ejecutivo popular da luz verde a una nueva medida, a una nueva foto de victoria alcanza gracias a la mayoría absoluta.

El presidente de la Junta de Andalucía era incapaz de esconder su sonrisa el pasado 9 de diciembre. Después de meses de negociaciones, posaba con representantes de CCOO, UGT y CSIF tras firmar el acuerdo para la mejora de las condiciones de los funcionarios. El acuerdo por el que se sube el sueldo a los trabajadores públicos hacía semanas que se había aprobado, pero Moreno no podía desaprovechar la foto.

También hubo fotografías el otro día en el Parlamento de Andalucía. En esta ocasión, el dirigente popular posaba junto a los consejeros de Cultura, Patricia del Pozo; Fomento, Rocío Díaz; Industria, Jorge Paradela, y Medio Ambiente, Catalina García. Los cuatro consiguieron el pasado 2 de diciembre que sus proyectos de ley fueran admitidos a trámite o aprobados de forma definitiva. Todos sonreían.

Moreno se repone de la crisis de los cribados

La ley de vivienda, la ley de patrimonio o la ley de espacios productivos para el fomento de la industria. Los debates finales y los debates a la totalidad llenan los órdenes del día del Parlamento. Pese a las críticas de la oposición, el Gobierno de Moreno no cambia la marcha y cada Consejo de Gobierno se convierte en la celebración de un nuevo logro que sacará adelante la "mayoría de estabilidad" del Parlamento.

La mayoría que obtuvo el presidente andaluz en las elecciones de 2022 no se había traducido hasta ahora en un amplio abanico de leyes. Hasta la entrada de este periodo de sesiones, el Gobierno andaluz apenas había aprobado una veintena de leyes, entre los que estaban los tres presupuestos de la comunidad autónoma y la aprobación de cuatro proyectos de creación de nuevas universidades privadas.

Moreno ha ido con calma este tiempo. Sin embargo, con la cercanía de las elecciones y tras pasar uno de sus momentos más complicados desde su llegada a San Telmo, por la crisis de los cribados y la supuesta corrupción del PP de Almería, el presidente espera recuperar la confianza de los andaluces a base de leyes. En total, en lo que va de curso escolar ha conseguido aprobar hasta ocho proyectos de ley.

El PP prepara una nueva ristra de normas para 2026

Estas no serán las únicas normas que entren en vigor antes de que los andaluces acudan a las urnas. En trámite parlamentario están ya otras leyes como la ley de patrimonio cultural o la ley de montes, que esperan aprobar a inicios de años, incluidas este miércoles. Los populares han acudido a la vía de la urgencia para lograr que muchos de estos textos no queden en el tintero para la próxima legislatura.

Trabajar a contrarreloj no ha impedido que desde el Gobierno de la Junta hayan frenado el número de proposiciones de leyes a presentar en la Cámara autonómica. Para conseguir multiplicar el tiempo, el PP ha aprovechado su poder en la Mesa del Parlamento. Los dos plenos de diciembre han ampliado su horario para incluir más debates. De hecho, pese a que enero siempre es inhábil, habrá pleno los días 21 y 22 del mes.

Aquellos textos que no sean aprobados de forma definitiva en lo que resta de mandato serán desechados y el Gobierno resultante de las urnas tendría que iniciar todos los procedimientos de cero, algo a lo que no están dispuestos los populares. De hecho, los resultados de las encuestas y el crecimiento de Vox, no dejan tranquilos a los inquilinos de San Telmo, que temen que sus proyectos se frenen en la próxima legislatura.