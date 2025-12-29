Bernabé avanza que el Gobierno central se opondrá a los cambios en urbanismo de la Generalitat Valenciana

El nuevo decreto de simplificación administrativa del Consell lleva camino de abrir otro frente con el Gobierno de España. La delegada del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la C. Valenciana, Pilar Bernabé, ha cargado este lunes contra los cambios que contempla en materia de urbanismo y que, como ha publicado Levante-EMV, abren la puerta a implantar grandes proyectos en suelo no urbanizable protegido. Según la socialista, estas modificaciones suponen un "peligro para la ciudadanía y para la vida de las personas", por lo que ha pedido a la Generalitat dar "marcha atrás", advirtiendo que de lo contrario el Gobierno estará "enfrente".

Bernabé ha aprovechado el último episodio de lluvias y las inquietudes que el agua ha vuelto a generar en especial en las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 para remarcar la importancia de la ordenación del territorio, un ámbito que ha considerado "fundamental".

En ese sentido, ha denunciado que los cambios en la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) incorporados en el último decreto contra la hiperregulación aprobado el viernes por el Consell "vienen a dar vía libre a la construcción sin ningún tipo de control ni visión" y demuestran que "el PP es un peligro para la ciudadanía y la vida de las personas".

"Sin consenso" municipal

Además, la representante del Ejecutivo central ha criticado también que el nuevo texto otorgue a la Generalitat la última palabra sobre la implantación del proyecto, pasando por encima de la voluntad municipal y haciendo prescindible el consenso. Bernabé ha lamentado también este punto, destacando que los ayuntamientos son "quien mejor conocen las necesidades del territorio".

"No me quiero imaginar como un municipio como Riba roja, o los de la Ribera o l'Horta Sud, que han sido tan afectados, si de repente el PP, de quien ya conocemos su querencia a construir, quiere construir una edificación estratégica sin tener en cuenta el criterio de los ayuntamientos. ¿Esta comunidad merece un gobierno que no tenga en consideración el territorio?", se ha preguntado.

"La estela política de Mazón"

Bernabé ha apuntado también a la continuidad que el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, da con este decreto ley a las políticas de Carlos Mazón, que llegó al Palau con este plan de simplificación como uno de sus proyectos estrella. La socialista ha incidido en que Llorca "sigue de manera muy diligente" la "estela política" de su antecesor y la de el PP en general de "construir sin control", y ha llamado a una rectificación.

Ha pedido a la Generalitat "dar marcha atrás" o "si no, en todas aquellas cuestiones que competan al Gobierno en zonas que puedan conllevar peligro, nos van a tener enfrente", ha adelantado. Asimismo, ha extendido esa oposición a las Corts, donde también ha señalado que el PSPV "va a hacer frente a la situación lamentable y terrible que supone que el PP haga y deshaga a su antojo en el territorio".