La vida de Pilar Alegría en la campaña de las elecciones de Aragón: sin redes sociales, escritura a mano y llamadas ciudadanas

La vida de Pilar Alegría, secretaria general del PSOE Aragón, ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. Su salida del Consejo de Ministros, en el que ocupaba la cartera de Educación, para convertirse en candidata de los socialistas a la presidencia del Gobierno de Aragón ha traído de vuelta a la líder del PSOE a la política autonómica. El camino hacia "el mayor desafío", como ha reconocido Alegría en varias ocasiones, lo plantea con una transformación en su día a día: sin redes sociales en su teléfono móvil, centrada en cada intervención, haciendo llamadas para conocer a nueva gente y recorriendo el territorio aragonés.

Alegría, como todos los ciudadanos, es consumidora de unas redes sociales que hasta el próximo 8 de febrero, día de las elecciones, no estarán en su teléfono móvil. Delegadas en su equipo, la exministra comparte sus visitas a diferentes municipios o asuntos más personales, como gustos musicales, pero no lee las decenas de comentarios que generan sus mensajes. "Pueden nublar la mirada y el espíritu durante la campaña", señala el entorno cercano a la secretaria general del PSOE Aragón, apuesta por intensificar "la razón" por encima "del ruido". La intención de Alegría con esta acción es estar "más presente", como se ha podido ver en estos primeros pasos por la comunidad, con vídeos muy personales, en formato vertical y primera persona, convertidos en diálogos con vecinos, trabajadores o empresarios del mundo rural.

Precisamente el territorio es uno de los principales objetivos electorales de Alegría. La candidata socialista, alejada de Aragón por su presencia en el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2021, pretende recuperar el terreno perdido intensificando su presencia en cada rincón de la comunidad. Un compromiso que ya adquirió a comienzos de año, cuando asumió la secretaría general del PSOE autonómico. Entonces, el reto planteado por Alegría a sí misma era conocer los 731 municipios de la comunidad antes de mayo de 2027, fecha del final de la legislatura. El adelanto electoral ha obligado a replantear el plan, pero hasta la fecha ya ha estado en casi 70 localidades aragonesas, según contabilizan en el seno del PSOE.

Escritura y teléfono en mano

Otra de las nuevas formas de trabajar recuperadas por la candidata del PSOE a la DGA es el estudio y la escritura a mano. Alegría vuelve a prepararse sus intervenciones ante la militancia o los medios de comunicación con papel y bolígrafo. Una tarea que ahora es más personal que antes, cuando delegaba más en su equipo. El mismo entorno avanza que será así como la exministra de Educación se preparará para los debates electorales o los cara a cara con Jorge Azcón que se producirán cuando se inicie el tiempo oficial de la campaña electoral. "Disciplina y gusto por el estudio" son dos conceptos que se destacan sobre el tipo de trabajo intensificado por la secretaria general del PSOE Aragón de cara a los comicios.

Alegría también ha incorporado una nueva rutina a su vida en campaña: hacer diez llamadas a personas que "desea conocer" y que tengan presencia en entornos sociales, comercio local o municipios. Una manera de aumentar esa "presencia" en Aragón, principal cometido de la secretaria general de los socialistas. "Todo lo que pasa en la comunidad, importa", insisten en su entorno, en el que creen que eesas llamadas inesperadas a varios ciudadanos es "un ejercicio de humildad" y otra manera de aprender más sobre la situación de la comunidad: "Es enriquecedor".

Pilar Alegría, junto a otros representantes del PSOE Aragón, esta semana en Libros que Importan, en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La campaña, que oficialmente no ha comenzado, se plantea desde el PSOE con "optimismo, ganas e ilusión", palabras repetidas por Alegría en sus últimas intervenciones ante el Comité del partido. Sí se admite que hay cierta "tristeza y desánimo" entre parte de la militancia, por la complicada situación del PSOE y el eco de las polémicas nacionales, que seguro marcarán buena parte de los debates y de la campaña. En el entorno de Alegría insisten en "la política de servicio público" y en "el optimismo" como parte de la receta para movilizar al electorado progresista, el próximo desafío de los socialistas.