Roger Montañola: "Presentarme a las elecciones generales fue como un Erasmus, me lo pasé teta"

Lleva más años fuera de la política institucional de los que estuvo dentro, pero cuando Roger Montañola (Barcelona, 1986) vuelve al Parlament aún se siente un poco "como en casa". Lo relata con emoción desde una cafetería cercana a la plaza de Francesc Macià de Barcelona, donde se ha citado con EL PERIÓDICO para explicar qué es de su vida diez años después de dejar su escaño. "Fui el 'niño' en todo: diputado con 24 años, portavoz de Unió con 28 años... Todo fue muy rápido, pero en los últimos años me he dedicado a hacer una vida mucho más normal", detalla, y desvela que ha montado una consultoría junto a su hermana y que acaba de ser padre de un pequeño Jordi.

Una vida de la que hizo un paréntesis en julio de 2023, cuando decidió presentarse a las elecciones generales con el PDECat-Espai CiU. Asegura que desde el primer momento sabía que no tenía posibilidades de entrar en el Congreso, por lo que avisó a sus clientes de que volvía la mañana siguiente de las elecciones y se tomó aquella campaña electoral "como un Erasmus". "Fue divertidísimo. No diría que fue el mejor mes de mi vida, pero si uno de ellos. Me lo pasé teta", recuerda con una sonrisa de oreja a oreja. Las bajas expectativas, que se confirmaron posteriormente en las urnas -su candidatura solo recibió 32.016 votos-, le dieron la "libertad" de hablar "sin tener que hacer cálculos electorales": "Sabía que la suma era cero".

Aquella campaña acabó de enterrar la idea más naíf del 'procés' y volvió la política. Con esto estoy satisfecho

Lo que sí considera es que marcó la agenda: "Aquella campaña acabó de enterrar la idea más naíf del 'procés' y volvió la política. Con esto estoy satisfecho", asegura. También fue el último intento de supervivencia del PDECat, que se disolvió definitivamente unos meses después. "Está muy bien que todo el mundo diga que hay un espacio, pero no existe y se tiene que aceptar", afirma sin ambages Montañola, que vivió desde la primera fila la ruptura de la coalición de Convergència i Unió. Durante los días clave estaba de viaje a Estados Unidos, pero recuerda que cuando volvió le dijeron: "Ahora eres el portavoz de Unió y vamos solos".

Barcelona 20/11/2025 Entrevista Roger Montañola , exdiputado de Junts (De la política, ¿se sale?) Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Sin embargo, la aventura duró poco porque Unió no consiguió ningún escaño en las elecciones de septiembre de 2015. Fue entonces cuando decidió que la política para él había terminado. "La diáspora de mi anterior partido es divertida de analizar. Soy de los pocos que no depende de nadie, que no forma parte de ningún otro partido ni ha buscado paraguas en ninguna otra formación", sostiene con "orgullo", aunque reconoce que, a diferencia de algunos de sus compañeros, a él aquel momento le llegó "muy joven" y aún "sin cargas familiares".

Hay mucho político en este país que hace tiempo que le ha llegado la hora y que no asume que se tiene que ir

Es esta actitud la que echa en falta en algunos de sus excompañeros de escaño: "Yo asumí que mi tiempo en política había pasado, porque no me votaron, ya está. Hay mucho político en este país al que hace tiempo que le ha llegado la hora y que no asume que se tiene que ir, especialmente en el ámbito del 'procés'".

A juicio de Montañola, esta es una de las razones por las que propuestas como Aliança Catalana están en auge. Y también por la política de los "10 segundos" de plataformas como TikTok, que considera que no permite desarrollar las ideas. "Se hacen propuestas muy irreales, desde el buenismo y desde el extremo que habla de inmigración", afirma, interpelando directamente a los simpatizantes del partido liderado por Sílvia Orriols: "¿Qué se piensan, que podrán coger a todos los inmigrantes y echarlos a la calle? Flipados. ¿En qué planeta vive esta gente?". Pero no solo reparte contra este partido. También ve "inviables" las políticas que defiende la CUP y reprocha a los partidos independentistas haberlas "validado" en los últimos años.

Barcelona 20/11/2025 Entrevista Roger Montañola , exdiputado de Junts (De la política, ¿se sale?) Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Los 'Yongdipus'

De su etapa política, que empezó a gestarse detrás de la barra de la discoteca Set59, propiedad de Josep Sánchez-Llibre, aún guarda buenos amigos y mantiene activo el grupo de WhatsApp 'Youngdipus' creado en 2014 del que forman parte los ahora consellers Alícia Romero (PSC) y Óscar Ordeig (PSC), diputadas como Marta Vilalta (ERC) o ya expolíticas como Inés Arrimadas (Cs). "Ahora ya no hablamos mucho, pero nos felicitamos los cumpleaños cuando nos acordamos y nos mandamos fotos de los niños, como cualquier grupo de WhatsApp normal. Ahora ya no tiene mucho mérito, pero en los momentos álgidos del 'procés', era una liberación", revela.

También quedaban de vez en cuando para cenar. Uno de estos encuentros fue en 2018 y consiguieron reunir a políticos de Junts, de ERC, del PP, del PSC y de Ciutadans, muchos de ellos en activo en ese momento. "Fuimos a un restaurante de Barcelona y pactamos las horas de entrada y salida por la puerta de atrás. Y una vez allí: estaba prohibido hablar de política. Reíamos y nos explicábamos la vida. Si nos hubiéramos hecho un 'selfie' hubiéramos sido portada, pero no era el objetivo", recuerda ahora que todo esto considera que ya ha "prescrito".

El tiempo ha demostrado que no tengo encaje, no pasa nada, lo acepto. Soy feliz trabajando en el sector privado

Preguntado por si volvería a la senda de la política institucional si se le presentara la oportunidad, no cierra la puerta del todo porque reconoce que la política le encanta, pero deja claro que no es su prioridad y asegura estar "muy feliz" con su vida actual. "El tiempo ha demostrado que no tengo encaje, no pasa nada, lo acepto. Soy feliz trabajando en el sector privado. Sigo jugando a golf porque me gusta, tocando el piano, viendo a mis amigos y saliendo a tomar algo y a cenar fuera. Y ahora disfrutando de mi familia y de cómo crece mi hijo", afirma, sin esconder que últimamente no puede dormir mucho: "Una sonrisa suya me da la vida, y me da igual levantarme por la noche".