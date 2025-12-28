Viral en TikTok
Pedro Sánchez publica las tomas falsas de sus vídeos en redes sociales
Pedro Sánchez se creó una cuenta de TikTok el pasado mes de septiembre y, este domingo, coincidiendo con el Día de los Santos Inocentes, ha compartido un vídeo con las tomas falsas de su andadura en la red social de moda. "Hoy nos echamos unas risas...", dice, con una sonrisa, el presidente del Gobierno sentado en el sofá de la Moncloa.
La grabación comienza con Sánchez hablando del escritor Javier Cercas mientras muestra una de sus obras, cuando de repente el libro se le cae al suelo. "Uy…", reacciona sorprendido ante la cámara.
"Me hacéis hacer unas cosas que vamos…", comenta desde el jardín de la Moncloa, dirigiéndose a su equipo de comunicación. Sin embargo, no todo sale a la primera. En varios intentos, el presidente se equivoca en sus discursos: "Cagüen la leche…", se le escucha protestar en una de las tomas. En otro momento vuelve a trabarse, aunque esta vez se lo toma con humor. "Tengo la lengua de trapo hoy", dice entre risas.
El vídeo incluye además las tomas falsas del ya conocido tour por la Moncloa, grabado “en plan Isabel Preysler”, que se viralizó recientemente en redes sociales. La cuenta de Sánchez acumula ya más de 300.000 seguidores y 3,3 millones de 'me gusta'.
