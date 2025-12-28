Defensa del catalán
Junts cuestiona la utilidad del Departament de Política Lingüística: "Es más un escaparate que una realidad"
Mònica Sales afirma que está satisfecha con la decisión de no firmar el Pacte Nacional per la Llengua
¿Qué es el Pacte Nacional per la Llengua y por qué Junts y CUP no lo firman?
Catalunya lanza el Pacte Nacional per la Llengua para impulsar el uso del catalán sin Junts ni CUP
La presidenta del grupo de Junts en el Parlament, Mònica Sales, cuestiona la utilidad del actual Departament de Política Lingüística del Govern de Salvador Illa, porque en estos momentos "es más un escaparate que una realidad dentro del Govern". Así lo afirma en una entrevista con la agencia ACN, donde también deja claro que está "cada día más convencida" de la decisión de no firmar el Pacte Nacional per la Llengua.
El pacto prevé 200 millones de euros anuales para el catalán y quiere incorporar a 600.000 nuevos hablantes en cinco años. Fue firmado el pasado mes de mayo por el Govern, una veintena de entidades por la lengua, la sociedad civil y agentes económicos, junto con el PSC, ERC y los Comuns. Otros partidos, como Junts y la CUP, se desmarcaron al considerarlo insuficiente.
Durante la entrevista con la ACN, la líder de Junts en el Parlament recuerda que, en aquel momento, "tuvieron cierta presión" para firmarlo, pero que se negaron "con argumentos y con total convencimiento". Subraya que lo habían "trabajado a fondo" y que habían presentado "muchas enmiendas para mejorarlo", pero que algunas aún están pendientes. Pone como ejemplo la Oficina de Vulneración de Derechos Lingüísticos, que, por votación del Parlament, debía estar en funcionamiento antes de finalizar el año.
Siete meses después de la firma del Pacte Nacional per la Llengua, Mònica Sales dice que están "muy convencidos" de su decisión de no haberse sumado, y apunta que "hay ciertos agentes que se sumaron y que hoy empiezan a tener dudas". En este sentido, reafirma los argumentos que expusieron entonces: "Sin saber cómo se lucha por el catalán en Europa, sin saber cómo se hace frente a la vulneración de derechos lingüísticos en la escuela y a todas las injerencias judiciales, no podíamos sumarnos".
En la misma línea, la dirigente de Junts critica que "el Govern debe ser modelo de lengua y debe utilizar la lengua catalana en todos sus actos", y que "muchas veces eso no ha ocurrido". Lo considera relevante en un momento de descenso del uso social del catalán. "Nosotros tenemos que ser modelo, tenemos que ser catalizadores, tenemos que generar estos espacios de uso de la lengua", concluye.
