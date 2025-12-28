El Govern abre 13 fosas y recupera los restos de 19 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha culminado el Plan de Fosas 2023-2025 con la intervención de 13 fosas en toda Catalunya y la exhumación de los restos óseos de 19 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Paralelamente, se mantienen tres excavaciones en curso que, hasta ahora, han permitido recuperar los restos de unas sesenta personas, avanzando en la restitución de la dignidad y la memoria de las víctimas. En paralelo, la conselleria ha devuelto a la familia los restos identificados del soldado republicano Julio Lizana, gracias al programa de identificación genética, y el censo de personas desaparecidas incorpora 285 nuevos casos y ya se acerca a los casi 8.200 registros.

"El compromiso del Govern con la verdad, la reparación y la dignidad de las víctimas es absoluto. Continuaremos trabajando para recuperar e identificar a las personas que todavía permanecen en fosas comunes y poder devolver los cuerpos a sus familias", ha recalcado el director general de Memoria Democrática, F. Xavier Menéndez. "Las políticas públicas de memoria son imprescindibles para fortalecer una sociedad que quiere evitar repetir los errores del pasado. Trabajamos para que ninguna víctima quede en el olvido y para que los derechos humanos sean siempre el centro de la acción pública", ha continuado Menéndez.

Las actuaciones han tenido lugar en cerca de una docena de municipios, como Ascó, Miravet, Vila-sana, Gandesa, Ullastrell, Rabós, Artesa de Segre, Castellnou de Bages, Gratallops, Sant Quintí de Mediona, la Bisbal de Montsant o Abrera.

Un nuevo caso resuelto: el retorno de Julio Lizana a su familia

Durante 2025, el departamento ha podido devolver a su familia los restos identificados del soldado republicano Julio Lizana, muerto el 16 de enero de 1939 en Bellprat mientras intentaba frenar el avance franquista. Lizana perdió la vida a consecuencia del impacto de un explosivo. Se trata de la 27ª persona identificada en Catalunya desde la creación del Programa de identificación genética (2016), que cuenta ya con más de 4.500 muestras de ADN aportadas por familiares de desaparecidos.

Reinhumación en el cementerio de la Bisbal de Montsant

Asimismo, unos restos no identificados exhumados este año han sido reinhumados en el cementerio de la Bisbal de Montsant, en un espacio de dignidad que restituye el respeto y el reconocimiento que fueron negados a las víctimas y a sus familias durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por otra parte, se han llevado a cabo actuaciones de dignificación y señalización de fosas en Tremp y Montcada i Reixac, integradas dentro de la Red de Espacios de Memoria Democrática. Estos espacios ofrecen información contextualizada sobre los hechos históricos y sobre los procesos de exhumación, y contribuyen a preservar y difundir la memoria de las víctimas.

1.008 fosas validadas en el Mapa de Fosas

El censo de personas desaparecidas ha incorporado 285 nuevos casos y ya se acerca a los 8.200 registros, consolidándose como la herramienta pública de referencia para familiares, investigadores e instituciones. Del total de inscritos, se ha localizado mediante la búsqueda de documentación el lugar de inhumación de 699 personas. Finalmente, la Direcció General de Memòria Democràtica ha ampliado y actualizado también el Mapa de Fosas, que cuenta actualmente con 1.008 fosas validadas y publicadas en la web del Banc de la Memòria Democràtica de Catalunya.