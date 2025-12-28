El Govern garantiza que con la nueva financiación habrá ordinalidad "sin entrar en el debate de las palabras"

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha garantizado que habrá ordinalidad en la propuesta de financiación que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé poner sobre la mesa este mes de enero. "Catalunya no puede quedar descolgada de los ingresos respecto a lo que aporta. No quiero caer en el debate de las palabras, pero la propuesta debe cumplir este criterio", ha afirmado en una entrevista en la ACN. Así, la también consellera ha asegurado que la propuesta satisfará a ERC porque incluye los elementos que los republicanos marcaron como "fundamentales" en el pacto de investidura.

La portavoz del ejecutivo ha admitido que la negociación "es compleja", pero que son optimistas respecto a que Catalunya "tenga pronto" una financiación singular. En esta línea, ha reiterado que el Govern "honra" los compromisos adquiridos con ERC en esta materia y que la propuesta del Ministerio de Hacienda también los recogerá. Preguntada por si la propuesta incluirá la ordinalidad, Paneque insiste en que, "más allá de la palabra concreta", el acuerdo asume que lo que reciben las comunidades debe ser proporcional a lo que generan.

Mejoras para todos

La también consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha insistido en que la propuesta implica mejoras para el conjunto de los ciudadanos españoles y ha recomendado al resto de autonomías adherirse a ella. Así, ha asegurado que estas "pueden entrar a negociar e incidir", pero que negarse "de entrada" a la propuesta es "absolutamente incomprensible".

Sobre el papel de la ministra Montero, la portavoz ha negado que su candidatura a las próximas elecciones en Andalucía haya condicionado la propuesta de financiación. "Esta nunca ha sido una cuestión que haya influido en la negociación, porque la propuesta también mejorará la financiación de los andaluces", ha subrayado. En cuanto a la recaudación del IRPF por parte de la Agencia Tributària de Catalunya (ATC), Paneque ha dicho que ha sido una "señal de madurez y de responsabilidad" por parte del Govern explicar que era inviable que pudiera hacerlo con garantías en 2026, tal como reclamaba ERC, y posponer esta cuestión hasta 2028.

El reto de los presupuestos de 2026

Paneque también se ha referido a los presupuestos de 2026 y ha reiterado que el Gobierno no ha mantenido ningún encuentro formal con sus socios -ERC y Comuns-, si bien ha afirmado que la relación con ambos partidos es continuada en cuestiones que, según ha dicho, van "en paralelo" a la negociación presupuestaria. La portavoz ha sostenido que están "convencidos" de que los trabajos con ERC y Comuns para las cuentas "pueden ser posibles". De hecho, ha insistido en que muchas de las políticas que se recogen en los acuerdos de investidura con ambos partidos "necesitan recursos" y ha apelado a que este sea también "un elemento de reflexión".

La consellera ha admitido que la gestión de este año de los suplementos de crédito ha sido "muy larga" y que esta "no es la forma óptima" de actuar. "Por lo tanto, esperamos que entre todos seamos capaces de aprobar unos presupuestos, porque quienes más perderían si no los hubiera serían los catalanes", ha sentenciado.