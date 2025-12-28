Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brigitte BardotCarles VilarrubíLluviasEmbalses CatalunyaNaufragio IndonesiaReunión Trump-ZelenskiRodríguez IbarraThe LineFraude IVATV3
instagramlinkedin

Bajo el puente de la C-31

El Govern ve un "cambio de actitud" de Albiol para reconducir la situación de los desalojados del B9 de Badalona

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, eleva a 153 las personas que han sido reubicadas

La oposición de Badalona exige a Albiol que active la 'Operación Invierno' para atender a los desalojados del B9 que duermen bajo la autopista

Un asentamiento de un centenar de sintecho se enquista en Badalona en plena Navidad tras el desalojo del B9: "Tenemos frío y miedo"

Tiendas acampadas bajo el puente de la autopista en Badalona

Tiendas acampadas bajo el puente de la autopista en Badalona / ACN

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Govern ha elevado de 147 a 153 las personas realojadas del antiguo instituto B9 de Badalona. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha dado la nueva cifra en declaraciones a RAC1 y ha insistido en que el dispositivo sigue activo en una nueva fase de detección de las personas identificadas como vulnerables. "Hemos estado al lado de las entidades y buscando soluciones desde el primer momento", ha querido dejar claro ante las críticas de colectivos en los últimos días. "Pero el volumen de personas y el reto ha sido tan grande que ha dado la sensación de desbordamiento", ha reconocido Martínez Bravo, que también ha hablado de un "cambio de actitud" de Albiol con los desalojados y que espera "reconducir la situación".

"He estado en contacto con él en las últimas horas y le he pedido que vuelva a sentarse a la mesa y asuma su responsabilidad con las personas desalojadas", ha señalado la consellera. "Y he notado un cierto cambio, soy optimista y quiero pensar que habrá una nueva colaboración, ya que mucho trabajo debe hacerse desde los servicios sociales de Badalona", ha continuado. "Es el momento de sumar entre todos, de reconducir la situación y de ayudar a estos vecinos de Badalona que en estos momentos se encuentran en una situación de máxima desprotección", ha insistido Martínez Bravo, que considera que el desalojo del B9 debe marcar "un antes y un después" en los discursos de odio contra los migrantes.

Noticias relacionadas y más

"Será necesaria una reflexión profunda. Hemos visto la cara más amarga y las consecuencias que esconden los discursos deshumanizadores contra determinados colectivos", ha reflexionado en voz alta Martínez Bravo. "Pueden ser útiles para movilizar a cierto electorado y ganar votos, pero rompen la cohesión social y generan mucha desconfianza", ha recalcado, además de esperar "reducir al máximo" las personas que pasarán la noche a la intemperie bajo el puente de la C-31 coincidiendo con Nochevieja. "Hemos puesto a disposición el máximo de recursos, pero el abordaje del sinhogarismo necesita soluciones mucho más estructurales", ha concluido Martínez Bravo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya tendrá 11 oficinas de atención ciudadana para poder hacer todos los trámites que gestiona la Generalitat
  2. La Audiencia Nacional llama a declarar como investigada a la exmujer de Koldo García
  3. Las dos falsedades flagrantes descubiertas en el caso Begoña: una de la Audiencia de Madrid y otra del juez instructor
  4. Mazón intercambió mensajes con Feijóo de 20.08 a 23.29 h la noche de la dana: 'Un puto desastre va a ser esto presi
  5. Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por mentir sobre la labor de la UME en la dana
  6. Reacciones al discurso del Rey: respaldo del PP y críticas de la izquierda
  7. Sánchez firma el otoño legislativo más improductivo en 25 años por la inestabilidad de sus socios
  8. Defensa cierra el año con una nueva inversión de más de 2.000 millones en capacidades

El Govern abre 13 fosas y recupera los restos de 19 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

El Govern abre 13 fosas y recupera los restos de 19 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

El Govern ve un "cambio de actitud" de Albiol para reconducir la situación de los desalojados del B9 de Badalona

El Govern ve un "cambio de actitud" de Albiol para reconducir la situación de los desalojados del B9 de Badalona

El Govern garantiza que con la nueva financiación habrá ordinalidad "sin entrar en el debate de las palabras"

El Govern garantiza que con la nueva financiación habrá ordinalidad "sin entrar en el debate de las palabras"

Cerdán deja de cobrar la indemnización por cese del Congreso, tras percibir cerca de 19.000 euros

Junts cuestiona la utilidad del Departament de Política Lingüística: "Es más un escaparate que una realidad"

Junts cuestiona la utilidad del Departament de Política Lingüística: "Es más un escaparate que una realidad"

El alcalde de Almussafes se defenderá ante Ferraz de las denuncias de acoso alegando un ajuste de cuentas de Morant

El alcalde de Almussafes se defenderá ante Ferraz de las denuncias de acoso alegando un ajuste de cuentas de Morant

La Audiencia Nacional busca refuerzos contra el atasco que le lleva a fijar juicios por corrupción en 2027

La Audiencia Nacional busca refuerzos contra el atasco que le lleva a fijar juicios por corrupción en 2027

Juanfran Pérez Llorca: “La reconstrucción es lo peor explicado por el anterior Consell”

Juanfran Pérez Llorca: “La reconstrucción es lo peor explicado por el anterior Consell”