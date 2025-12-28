El Govern ve un "cambio de actitud" de Albiol para reconducir la situación de los desalojados del B9 de Badalona

El Govern ha elevado de 147 a 153 las personas realojadas del antiguo instituto B9 de Badalona. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha dado la nueva cifra en declaraciones a RAC1 y ha insistido en que el dispositivo sigue activo en una nueva fase de detección de las personas identificadas como vulnerables. "Hemos estado al lado de las entidades y buscando soluciones desde el primer momento", ha querido dejar claro ante las críticas de colectivos en los últimos días. "Pero el volumen de personas y el reto ha sido tan grande que ha dado la sensación de desbordamiento", ha reconocido Martínez Bravo, que también ha hablado de un "cambio de actitud" de Albiol con los desalojados y que espera "reconducir la situación".

"He estado en contacto con él en las últimas horas y le he pedido que vuelva a sentarse a la mesa y asuma su responsabilidad con las personas desalojadas", ha señalado la consellera. "Y he notado un cierto cambio, soy optimista y quiero pensar que habrá una nueva colaboración, ya que mucho trabajo debe hacerse desde los servicios sociales de Badalona", ha continuado. "Es el momento de sumar entre todos, de reconducir la situación y de ayudar a estos vecinos de Badalona que en estos momentos se encuentran en una situación de máxima desprotección", ha insistido Martínez Bravo, que considera que el desalojo del B9 debe marcar "un antes y un después" en los discursos de odio contra los migrantes.

"Será necesaria una reflexión profunda. Hemos visto la cara más amarga y las consecuencias que esconden los discursos deshumanizadores contra determinados colectivos", ha reflexionado en voz alta Martínez Bravo. "Pueden ser útiles para movilizar a cierto electorado y ganar votos, pero rompen la cohesión social y generan mucha desconfianza", ha recalcado, además de esperar "reducir al máximo" las personas que pasarán la noche a la intemperie bajo el puente de la C-31 coincidiendo con Nochevieja. "Hemos puesto a disposición el máximo de recursos, pero el abordaje del sinhogarismo necesita soluciones mucho más estructurales", ha concluido Martínez Bravo.