El Govern incrementa en un 42% las ayudas para aprender catalán fuera de Catalunya

Las ayudas de la Generalitat para aprender catalán fuera de Catalunya han sido de 286.000 euros este año, un 42% más que el pasado, informa la conselleria de Unió Europea i Acció Exterior este domingo en un comunicado. Así, el Govern presume de cerrar el año "con la cifra más alta de los últimos años de ayudas y actividades" para la enseñanza del catalán en el exterior.

Este aumento de recursos ha permitido a las comunidades catalanas en el exterior organizar más actividades formativas: entre 2024 y 2025, estas actividades han crecido un 8,14%, y "son las cifras más altas desde que se tienen datos disponibles en 2019". Este año, 41 de estas comunidades han organizado en total 186 actividades formativas, con 1.939 alumnos participantes.

La Generaliat prevé que las subvenciones "continúen al alza en los próximos años", ya que el impulso de la enseñanza infantil (sobre todo en Europa) y los formatos virtuales e híbridos está ayudando a ampliar la oferta del catalán fuera de Catalunya.

Con el foco en Europa y Sudamérica

Esta enseñanza del catalán en 2025 se ha concentrado principalmente en Europa y América del Sur, que suman más del 80% de toda la actividad formativa del año. Además de las 4 entidades que han impartido clases en el resto de España, el Govern destaca que en Europa hay otras 15 comunidades que han ofrecido este servicio: 4 en Alemania, 3 en Suiza, 3 en Francia y 1 en Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo y Reino Unido. En conjunto, esta zona ha desarrollado 46 actividades que han reunido a 482 alumnos, de los que 292 son alumnos de enseñanza infantil. Según el Govern, "cada vez más familias optan por una formación lingüística específica, de calidad y adaptada a los niños", y hay 15 entidades en todo el mundo que han organizado actividades dirigidas específicamente al público infantil.

En Sudamérica, 15 entidades han ofrecido actividades de enseñanza de catalán (7 comunidades en Argentina, 2 en Brasil, 2 en Ecuador y 1 en Paraguay, Uruguay, Chile y Venezuela respectivamente): es la región con más alumnos, con 1.194 estudiantes y 77 actividades formativas. En América central y Norteamérica han participado 4 entidades (en Costa Rica, Quebec, Vancouver y Ciudad de México), que han hecho 56 actividades, sumando 175 alumnos, "manteniendo así una oferta estable y diversa".

Y en Asia y Oceanía han enseñado catalán 3 entidades, en Osaka, Tokio (Japón) y Melbourne (Australia), que suman 7 actividades con 88 alumnos, "consolidando la presencia de la lengua catalana en un entorno geográfico cada vez más activo e interesado en la cultura catalana".