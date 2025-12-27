El PSOE acusa a Feijóo de ser "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la dana

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" después de que hayan trascendido los mensajes que envió a la jueza de la dana de Valencia. En rueda de prensa desde Lleida, ha dicho que "un líder que miente, que manipula cuando detrás hay 230 víctimas, familias destrozadas, no merece liderar un proyecto político". "Que se vaya el señor Feijóo, que se vaya el PP a otra parte. Porque las víctimas merecen la verdad", ha reclamado siguiendo la estela de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Al preguntársele si denunciarán en Fiscalía al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por presuntas mentiras en la comisión parlamentaria, ha respondido que el PSOE y el PSPV valoran cómo reaccionar y que tomarán una decisión en los próximos días: "Lo estamos valorando todo".

Tras un final de año también muy complejo para el Gobierno, Mínguez ha asegurado que en España "hay dos maneras totalmente diferentes de entender la política", y por eso ha contrastado a Feijóo con la política del ejecutivo de Pedro Sánchez, alegando que mejora la vida de la gente, que tiene la economía "que más crece en Europa", que sube las pensiones y el sueldo de los funcionarios, y que da ayudas a los vulnerables y al transporte. En cambio, ha advertido de que el PP "cree que la política está para su servicio propio, para protegerse a él mismo".

Un "patrón" que se reproduce

Sobre la gestión de la dana, ha añadido que Feijóo dijo que no sabía nada de víctimas y "que estaba informado en tiempo real". "Los whatsapps demuestran que es mentira", sentencia. También ha dicho que, aunque Feijóo habló de colaborar con la justicia, "con el dolor de las víctimas, un 24 de diciembre, decide enviar solo una parte de los mensajes que tuvo con el señor Mazón". "Entregar solo una parte de los whatsapps en Navidad y suprimir lo que al señor Feijóo no le interesa que sepamos" es, según ella, lo que le convierte en "trilero" en vez de líder de la oposición.

Mínguez ha insistido en que "mentir a costa de 230 víctimas es cruzar una línea roja, no es un lapsus", y ha reiterado que no es un error ni un malentendido, sino un patrón de conducta del PP. Considera que ya lo hicieron así con los casos del Yak-42, el Metro de Valencia, el Prestige, la Gürtel, los muertos en las residencias de la Comunidad de Madrid y el 11M: "Es su patrón, la estrategia del engaño histórica instalada en el Partido Popular". Además, ha lamentado que Feijóo acaba el año "anclado, aún más, a Vox". "El señor Feijóo no tiene proyecto de futuro sin el señor Abascal. El PP no es nadie sin la ultraderecha", ha concluido.