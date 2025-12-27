Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bajo el puente de la C-31

La oposición de Badalona exige a Albiol que active la 'Operación Invierno' para atender a los desalojados del B9 que duermen bajo la autopista

Un asentamiento de un centenar de sintecho se enquista en Badalona en plena Navidad tras el desalojo del B9: "Tenemos frío y miedo"

Illa pide preservar la "convivencia democrática" y apela a la "humanidad" ante los discursos contra la inmigración

Tiendas de campaña bajo el puente de la autopista, en Badalona

Tiendas de campaña bajo el puente de la autopista, en Badalona / ACN

ACN

ACN

Barcelona
La oposición de Badalona ha intensificado la presión sobre el gobierno del Xavier García Albiol y ha exigido que se active la 'Operación Invierno' para hacer frente a la situación de emergencia social que afecta a la ciudad. Los grupos municipales del PSC, ERC, Comuns y Guanyem han recordado que unas setenta personas continúan durmiendo bajo la autopista tras el desalojo del B9, y han criticado que Badalona "no dispone de ningún recurso municipal de urgencia nocturna".

Así, los cuatro grupos de la oposición han denunciado que el gobierno del PP "no mueva ni un dedo" ante la vulnerabilidad de este colectivo, que, en pleno invierno y con lluvias intensas, se encuentra "desamparado". También han reclamado la reapertura del albergue de Can Bofí Vell y la puesta en marcha de dispositivos de emergencia residencial.

El 28 de noviembre, la oposición registró una moción en el pleno solicitando la reactivación de la 'Operación Invierno' para evitar que la ciudad entrara en el invierno sin ninguna red de protección. "Ya advertimos de que Badalona estaba entrando en el invierno sin ninguna red de protección. Hoy la realidad es aún más grave: 70 personas durmiendo bajo la autopista y un gobierno que no mueve ni un dedo", han declarado los representantes de los grupos municipales.

El albergue de Can Bofí Vell

También han advertido que desde abril de 2024, con el cierre del albergue de Can Bofí Vell y la salida del Ayuntamiento de la Taula sense Llar, Badalona ha quedado sin ninguna estructura municipal estable de atención al sinhogarismo. Esto ha roto la coordinación con las entidades sociales y ha dejado toda la responsabilidad en manos de la solidaridad ciudadana y del voluntariado. "Hoy mismo, si Can Bofí Vell tuviera abiertas las 50 plazas y la parroquia del barrio de Sant Crist hubiera podido atender a una quincena más, en Badalona ya se habría resuelto la emergencia del B9", han señalado los partidos.

Noticias relacionadas y más

Por todo ello, han exigido que se active de manera urgente un dispositivo completo de 'Operación Invierno', que se reabra inmediatamente el albergue municipal de Can Bofí Vell como recurso estable de acogida nocturna y que se recupere la participación activa del Ayuntamiento en la Taula Sense Llar para garantizar la coordinación, el diagnóstico compartido y unas políticas públicas eficaces.

