Junqueras insta a JxCat mostrar su compromiso con Catalunya apoyando una mejor financiación

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha instado a JxCat a "demostrar su compromiso" con Catalunya votando a favor de la condonación de la deuda catalana del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de un "mejor" sistema de financiación autonómica.

Así lo ha planteado en una entrevista con EFE, después de que en las últimas semanas desde las filas de JxCat se hayan multiplicado los llamamientos a ERC a sumarse a un "frente común" independentista para aprovechar la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir mejoras significativas para Catalunya.

"Nosotros celebramos que quieran sumarse a la defensa de Catalunya. Cuantos más, mejor. Si Junts también lo quiere hacer, pues nosotros contentos", ha replicado Junqueras a JxCat.

Dardo a JxCat

No obstante, se ha mostrado sorprendido por la predisposición que muestra ahora JxCat a intentar arrancar al Gobierno del Estado nuevos compromisos para Catalunya.

"Siempre es un buen momento para defender Catalunya. Lo que es extraño y sorprendente es que lo descubran ahora. Y hace una semana, o un mes, o tres meses, o un año, ¿no era un buen momento? Si ahora han descubierto que es un buen momento, pues mejor. Mejor ahora que dentro de tres meses o que de aquí a dos años", ha sentenciado.

Junqueras ha reprochado a JxCat, por ejemplo, que votara en contra de "cuidar la innovación incremental, que es importantísima para la industria farmacéutica catalana", o rechazara que las comunidades de consumo energético "puedan abarcar un radio cada vez mayor".

"Esto no es defender Catalunya", ha denunciado el líder de ERC, que ha añadido: "Si a partir de ahora quieren defender Catalunya, pues nosotros encantados de que lo hagan y les animamos a hacerlo".

Llamamiento a "ponerse a trabajar para Catalunya"

Para Junqueras, "es muy importante" que Junts "se pongan a trabajar para Catalunya de una vez".

"Tendrán ocasión de demostrarlo cuando se vote la supresión de una parte muy importante de la deuda de la Generalitat de Catalunya, más de 17.000 millones de euros" correspondientes al FLA, ha apuntado Junqueras, que ha recalcado: "Esperemos que Junts vote como debe votar, a favor de Catalunya".

Otra oportunidad que a su juicio tendrá JxCat para "demostrar su compromiso con Catalunya" será el momento en que se vote el nuevo modelo de financiación autonómica, un sistema que el Gobierno español prevé presentar a principios de 2026, tras meses de conversaciones discretas con ERC.

"Cuando haya una votación sobre un nuevo modelo de financiación que sea mucho mejor que el actual, si es que el PSOE lo acaba cumpliendo, pues esperemos que Junts vote a favor", ha señalado.

Junqueras ha indicado que "un mejor modelo de financiación puede representar el equivalente a todo el presupuesto de Educación de Catalunya en un año", o a "un 40% de todo el presupuesto de Salud" de la Generalitat, por lo que "Junts deberá decidir si quiere que pasen estas cosas buenas para Catalunya o no".

Aliança Catalana "divide" a Catalunya

Por otra parte, Junqueras ha insistido en sus críticas a Aliança Catalana, la formación de extrema derecha independentista que lidera la alcaldesa de Ripoll (Girona) y diputada en el Parlament, Sílvia Orriols.

"Catalunya se construye sumando, no dividiéndola. El mayor sueño de los servicios secretos españoles y del Estado profundo es Aliança Catalana, porque divide a Catalunya, enfrenta a catalanes contra catalanes, divide al independentismo y hace imposible una mayoría independentista en el Parlament", ha subrayado.

Aliança Catalana, ha denunciado Junqueras, "es un partido que vive de criticar, atacar, acusar y amenazar a los débiles", por lo que está "en las antípodas" de lo que representa ERC.