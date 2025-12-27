ERC y Comuns reprochan a Illa la falta de concreción en materia de financiación, vivienda y Rodalies

Las críticas al discurso navideño del president Salvador Illa por parte de la oposición no solo provienen de Junts, sino también de los socios de legislatura. ERC y Comuns acaban el año hurgando en la falta de "concreciones" del jefe del Govern en materias como la financiación singular, el derecho a la vivienda y Rodalies. Se trata de tres carpetas en las que deberían producirse avances de relevancia durante este mes de enero, por lo que los socios han aprovechado la ocasión para apretar las tuercas señalando que brillaron por su ausencia en la misiva institucional, algo que atribuyen a una falta de ambición de los socialistas en estos asuntos.

Según fuentes de los republicanos, Illa hizo un discurso "decepcionante" porque consideran que no entró en los pormenores de los problemas que afectan a los catalanes. "No ha hablado de financiación ni de Rodalies ni de cómo revertir el problema de la vivienda", lamentan. De hecho, el president sacó pecho de que había sido un "buen año" y esquivó estos tres asuntos. El primero de ellos, el de la financiación singular, ya se ha visto condicionado por el calendario electoral de Extremadura, aunque ahora se espera que a mediados de enero se empiece a revelar la letra pequeña. Y en cuanto a Rodalies, está al caer la constitución de la empresa mixta para que el servicio de trenes se gestione desde Catalunya. "Cuando hablamos de que este es un Govern que va haciendo y al que le falta ambición nacional, estamos hablando de esto, de los que ha transmitido el president en su discurso", resumen.

Los Comuns, por su parte, también han acusado a Illa de no actuar "con decisión para mejorar la vida de la gente" tras considerar que las principales materias que quitan el sueño a los ciudadanos han quedado fuera del discurso por Sant Esteve. "Hacen falta políticas concretas y una nueva financiación singular, no solo buenas palabras", le ha reprochado la líder de la formación en el Parlament, Jéssica Albiach, que señala que la vivienda a precios "desorbitados", los retrasos de los trenes y las listas de espera son los problemas que realmente preocupan a los catalanes.

La presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach / ACN

Carpetas determinantes para los presupuestos

Más allá de las novedades en financiación y Rodalies, los socios insisten en que se vaya todavía más allá en las políticas de vivienda, una carpeta que será determinante para la negociación de los presupuestos de 2026 que Illa aspira a aprobar. De hecho, a exigencia de los Comuns, el Govern está estudiando cómo limitar la compra especulativa de pisos. De hecho, este sábado en una entrevista en la ACN, la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, anticipa que se está estudiando una nueva fiscalidad para disuadir lo que se ha convertido en una modalidad de negocio, además de poner coto a los usos que se hace de la vivienda en las zonas tensionadas para que la prioridad sea el uso residencial. Durante el primer trimestre de 2026 esperan tener un informe vía regulación del urbanismo, precisamente la norma que los Comuns han propuesto que se modifique con este fin.

En su balance del año, el president de la Generalitat prometió que el nuevo año será un "punto de inflexión" tanto en vivienda como en financiación, por lo que los socios le exigen ahora que cumpla su palabra para sentarse a negociar unas cuentas que Illa necesita para garantizarse la estabilidad durante el resto del mandato.