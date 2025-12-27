Catalunya tendrá 11 oficinas de atención ciudadana para poder hacer todos los trámites que gestiona la Generalitat

Uno de los problemas más comunes en las relaciones ciudadano-administración es que el primero, en muchas ocasiones, tiene que acudir a más de una ventanilla para afrontar los trámites administrativos que, tarde o temprano, todo el mundo tiene que lidiar a lo largo de la vida. Eso alarga el tiempo para solucionar los problemas, genera un cierto hartazgo y transmite la sensación de una burocracia exasperante. La idea de la Generalitat es que esto empiece a cambiar potenciando la figura de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) integrada, que es aquella oficina preparada, al menos sobre el papel, para ofrecer en un "solo espacio" todos los servicios, trámites y consultas que controla la administración catalana.

Actualmente, la Generalitat tiene cinco OAC en marcha. Son las de Girona, Terres de l'Ebre (Tortosa), Catalunya Central (Manresa), Tarragona y Barcelona (en el distrito de Ciutat Vella). La idea es, antes de que acabe la legislatura, poner en marcha otras seis más. En 2026 se abrirán las de la Seu d'Urgell, Vilafranca del Penedès, Puigcerdà y una segunda en Barcelona (en el distrito del Eixample). En 2027 se completará el proyecto con las oficinas de Lleida y Tremp. Si se despliega un mapa de Catalunya, eso significa que cada una de las ocho veguerías' tendrá al menos una OAC y que la de Barcelona tendrá dos y la del Alt Pirineu i Aran tendrá tres.

Distribución en Catalunya de las oficinas de atención ciudadana en las que se podrán hacer todos los trámites Distribución en Catalunya de las oficinas de atención ciudadana en las que se podrán hacer todos los trámites. Al final de la legislatura, en 2028, habrán al menos 11 en funcionamiento.

El crecimiento en número de oficinas estará aparejado a un aumento en el número de trabajadores. En total habrá 162 personas repartidas en estas 11 OAC que deberán ofrecer "apoyo personalizado y acompañamiento en la tramitación". Uno de los papeles clave en estas oficinas será el de la figura del "informador". En la oficina del Eixample de Barcelona, por ejemplo, habrá 25. Ellos serán los encargados de atender a los ciudadanos que acudan para completar sus trámites. Todo este proyecto supondrá un coste para la Generalitat de 10,5 millones de euros.

El despliegue de las OAC integradas forma parte de la reforma de la administración que ha emprendido el Govern de Salvador Illa y que tiene más de 50 propuestas formuladas por expertos. El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha defendido que la propuesta de ampliar estas OAC tiene como gran objetivo "hacer más fácil la vida de los ciudadanos" y evitar que se tengan que desplazar "de departamento en departamento". También se persigue hacer evitables los desplazamientos a Barcelona. "El objetivo es tener una ventanilla única donde cualquier ciudadano pueda hacer sus trámites de forma integrada, sea un trámite vinculado al departamento de Educació, un trámite vinculado a la dependencia o pedir una ayuda universitaria", ha expuesto.

En marcha

Más allá de estas 11 oficinas, la Generalitat también pondrá en marcha cinco oficinas móviles que tendrán asignados 80 municipios repartidos por las ocho veguerías de Catalunya. Estas oficinas son vehículos adaptados con tecnología que irán pueblo a pueblo para hacer exactamente lo que se hace en una OAC. Es decir, se podrán hacer todos los trámites; la única diferencia es que no habrá un espacio físico permanente, sino un vehículo itinerante.

Imagen de una oficina de atención ciudadana móvil de la Generalitat. / Generalitat de Catalunya

El conseller Dalmau ha explicado que el objetivo de estas oficinas móviles es "llegar a los pueblos más pequeños de nuestro país". "Cuando hablamos de cohesión territorial también significa que los ciudadanos que viven en municipios pequeños puedan tener servicios públicos puerta a puerta", ha añadido. Actualmente, hay una prueba piloto de una oficina móvil que recorre las Terres de l'Ebre. A partir del segundo trimestre del año que viene, habrá cinco de forma permanente para toda Catalunya, con un coste de 2,43 millones de euros durante ese medio año y a lo largo de todo 2027.

Un pilar de la legislatura

La reforma de la administración es uno de los pilares de la legislatura del president Illa. Una de sus virtudes es que, a diferencia de otros proyectos como la financiación o el traspaso de Rodalies, la Generalitat puede avanzar por sí misma sin depender de arduas negociaciones con el Gobierno de desenlace incierto. También tienen obstáculos, como el hecho de que, en ocasiones, se busca cambiar inercias de hace décadas, lo que siempre suscita reticencias internas.

Aparte del impulso de las OAC, la Generalitat ya ha completado otras iniciativas, como por ejemplo el cambio integral de su web, la agilización de una decena de trámites administrativos o la supresión de la cita previa obligatoria como requisito para relacionarse con la Generalitat. Otros proyectos, como los cambios en las oposiciones a funcionario o la profesionalización de los directivos del sector público, necesitarán grandes consensos y una laboriosa tramitación en el Parlament.