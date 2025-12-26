Xavier Trias: "Puigdemont es el líder natural de Junts, pero es imposible mandar estando fuera"

Hace un año que se jubiló y dejó el Ayuntamiento de Barcelona, pero Xavier Trias (Barcelona, 1946) sigue despachando desde La Farga de la calle de Beethoven, una cafetería cercana a su domicilio que convirtió en su sede de trabajo cuando empezó la carrera para convertirse en alcalde de la ciudad. También recibe allí a EL PERIÓDICO. Desde que dejó el consistorio, ha aprovechado para hacerse algunas operaciones que tenía pendientes, la última es la incorporación de una prótesis de rodilla, y dedica su tiempo a fundaciones benéficas. "No me dan excesivo trabajo, pero ahora empiezo a pensar que quizás me he apuntado a demasiadas", bromea. También sigue militando en Junts y recientemente ha sido nombrado presidente del consejo asesor de exalcaldes: "Es de aquellas cosas que no son nada, pero que sirven para ayudar a los que mandan", argumenta.

¿Cómo ve a Junts? Ante esta pregunta, Trias es contundente: "Tenemos gente muy buena, pero hay una tendencia a repartir mucho las responsabilidades y a no tener claro quién manda. Hay que dejarlo claro. En Convergència no había discusión, todo el mundo sabía que mandaba uno, que era Jordi Pujol, pero después la cadena de mando era clara". El exalcalde de Barcelona cree que Carles Puigdemont es el "líder natural" del partido, pero lamenta que su "capacidad" y su "fuerza" disminuyan al estar en el extranjero: "Es imposible mandar estando fuera". Su apuesta es luchar para que pueda regresar a Catalunya con la amnistía, y que mantenga la presidencia del partido, pero con un sistema similar al del PNV: "Los vascos lo tienen bastante bien montado, diferencian muy bien la presidencia de la gestión". Es decir, que Puigdemont presida, pero que no sea el candidato, resume. El exalcalde no se moja sobre quién debería serlo, no quiere enfadar a nadie, pero asegura que hay "muchas" posibilidades y que se debe dar una "oportunidad" a otros nombres.

Trias pide también al partido que clarifique su ideario en algunas materias, como la inmigración, la sanidad o el Estado del bienestar, para evitar que "cada uno salga con su idea". Sobre la cuestión migratoria, su apuesta es que Junts tenga el discurso "de siempre", el que tenía "Convergència": "Se tiene que tratar como una realidad. Explicar las dificultades que tenemos con la inmigración no es estar en contra". También se muestra en contra de establecer "cordones" contra la extrema derecha, y le irrita profundamente que se use el término "sanitario": "Es una barbaridad". En cuanto a Aliança Catalana, cree que puede tener un final similar al de Ciutadans, es decir, la desaparición, y recomienda a la cúpula de Junts que no se ponga "nerviosa".

Desconfianzas y decepciones

De lo que se siente más orgulloso de su dilatada etapa política es de haber estado en la cocina de la construcción del sistema sanitario catalán, y la espina que le ha quedado, evidentemente, es no haber podido repetir como alcalde de Barcelona. Ni en 2015, ni en 2023. Dice que lo que ha aprendido de su experiencia es que en política "no hay que fiarse de nadie" y reconoce que la mayor decepción se la llevó con Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz, con quienes tenía una excelente relación a principios de los años 2000, cuando era diputado en el Congreso. A Rajoy lo consideraba incluso un "amigo".

Su percepción sobre ellos dos cambió radicalmente cuando supo su papel en la 'Operación Cataluña' y en la publicación que le atribuía la titularidad de una cuenta en Suiza con 12 millones, algo que era completamente falso. "Fernández Díaz es una mala persona. Me molesta que vaya por la calle y no haya ido a la cárcel", reflexiona, aunque esto podría cambiar. En mayo de 2026 empieza el juicio de la operación Kitchen, por el que se le piden 15 años de prisión.

"Si me pidiera perdón, como soy católico, me vería obligado a perdonarle, aunque no tenga ganas. No lo ha hecho y ahora ya me da igual. Paso absolutamente de este tipo de personajes", afirma, aunque reconoce que en 2023 esperaba al menos unas disculpas indirectas permitiéndole volver a la alcaldía de la capital catalana. No fue así. A última hora y con toda su familia presente en el Saló de Cent, Daniel Sirera juntó sus votos a los de Ada Colau e invistió a Jaume Collboni como alcalde de la ciudad. "Sirera es muy simpático, pero es una cuestión de moral y de tener ética", reprocha al líder de los populares en Barcelona.

También reparte contra el resto de actores de esta alianza. Dice que el papel de Colau fue una "vergüenza", pero reconoce que ya se lo esperaba: "Colau diferencia entre progresistas y no progresistas. Pero qué progresismo más raro este que no hace vivienda pública, ¿no? Los Comuns tienen mucha labia, pero sus resultados son fatales", asegura. En cuanto a Collboni, cree que simplemente aprovechó su "oportunidad" porque, si no, ahora no sería "nada", y tacha sus primeros dos años de mandato de "propaganda".

Una vez digerido el enfado de aquel 17 de junio, se ríe de la expresión que le salió aquel día: "Que us bombin! (¡Que os den!)". Explica que era una frase que usaba mucho su madre cuando en su casa -eran 12 hermanos- "todo el mundo gritaba o se quejaba". "Lo arreglaba todo diciendo 'que us bombin'", sonríe.

A pesar de ese disgusto, no cierra la puerta a pactos con el PP. "No veo a Junts pactando con el PP en el momento actual, pero las cosas pueden cambiar mucho. Yo también pensaba que éramos incapaces de pactar con Aznar. Con Vox no pactaría nunca, con el PP, depende. Conozco a muchos PP. ¿Con el que se inventó que tenía 12 millones fuera? No pactaría nunca con estos tíos tan impresentables. ¿Ahora continuarán siendo tan impresentables o habrán aprendido algo? No lo sé", remata.

El juicio a los Pujol y el fin de CDC

Desde esta cafetería cercana a Turó Park, Trias también reflexiona sobre el juicio a la familia Pujol y sobre la disolución de Convergència. Dice no entender el porqué de la confesión del expresident, cree que estuvo "mal asesorado", y lamenta que se decidiera acabar con las siglas. "El PSOE también ha tenido casos y no ha decidido dejar de decirse socialistas", recuerda, tras atribuir a los "nervios" de la "guerra sucia" aquella decisión.

Ahora le genera "perplejidad" que el president Salvador Illa "imite a Convergència". Preguntado por si cree que Junts debería recuperar más su pasado, Trias cree que "ya hace de Convergència", el problema que detecta en la actualidad es que no lo sabe lucir en la oposición. "A Junts le cuesta hacer de oposición. No es lo que nos gusta", justifica.

Sobre quién debe ser el candidato en Barcelona para las elecciones de 2027, Trias no se moja: "Quien decida Junts". Reconoce tener sus "predilecciones" por algunos perfiles, pero evita exponerlos -cuando se fue dejó a Jordi Martí y a Neus Munté al frente del grupo municipal-, pero sí urge al partido a tomar una decisión. "No pueden tardar más. Se necesita un tiempo para ser conocido como candidato. Si no lo haces, partes en desventaja", advierte. No es partidario de primarias si es para "pelarse", apuesta por elegir un candidato de "consenso". El que sea, pero que sea designado cuanto antes.