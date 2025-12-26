Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NieveKit de emergenciasPanettoneTurismo GrinchDiscurso ReyMorancosRubíVideojuegosResumen 2025Lotería Navidad 2025
instagramlinkedin

En TikTok

Sánchez hace un 'house tour' por La Moncloa "en plan Isabel Preysler": "En la Sala del Reloj pasaron muchas cosas"

El presidente del Gobierno asegura que si la respuesta es positiva, se animará a enseñar otras partes de La Moncloa

Pedro Sánchez durante el 'house tour' del Palacio de la Moncloa que ha publicado en Tik Tok

Pedro Sánchez durante el 'house tour' del Palacio de la Moncloa que ha publicado en Tik Tok / TIK-TOK

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este viernes una parte del Palacio de La Moncloa, la llamada Sala del Reloj, en un vídeo difundido por la plataforma TikTok en la que se ha puesto "en plan Isabel Preysler" para acercar la sede del Ejecutivo a la ciudadanía.

Ataviado con traje y chaleco, pero sin corbata, Sánchez informa de que va a hacer "un pequeño 'house tour' (una visita guiada en jerga de redes sociales) por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Preysler" y muestra la Sala del Reloj, llamada así porque está presidida por un reloj de cuerda.

El jefe del Ejecutivo relata que en el lugar que muestra los expresidentes Adolfo Suárez y Felipe González presidieron sus Consejos de Ministros, hasta que el socialista construyó lo que hoy se conoce como el edificio de los Consejos.

"Aquí pasaron muchas cosas al principio de la democracia", comenta, y anima a los espectadores a buscar fotos de la época. Sánchez finaliza el vídeo deseando que "haya gustado" a los ciudadanos y pidiendo "comentarios". Si la respuesta es positiva, se animará a enseñar otras partes de La Moncloa, finaliza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rodríguez Ibarra pide que el PSOE se abstenga para que Guardiola sea investida sin pactar con Vox
  2. Antiblanqueo de Suiza descubrió que implicados en el caso Plus Ultra recibieron 2,7 millones del negocio del oro de Venezuela
  3. Una 'estocada' de la asistente de Begoña Gómez hiere la imparcialidad de los magistrados de la sección 23 de Madrid
  4. Los fiscales progresistas recogen dinero para pagar la multa a la que se condenó al exfiscal general
  5. El juez Pedraz impulsa el caso hidrocarburos y cita a los exjefes de Gabinete de Ribera y Maroto y a Aldama
  6. Mazón intercambió mensajes con Feijóo de 20.08 a 23.29 h la noche de la dana: 'Un puto desastre va a ser esto presi
  7. Reacciones al discurso del Rey: respaldo del PP y críticas de la izquierda
  8. Las dos falsedades flagrantes descubiertas en el caso Begoña: una de la Audiencia de Madrid y otra del juez instructor

Rebelión municipal: el pequeño pueblo del Berguedà que quiere decir adiós a Lleida y ser de Barcelona

Rebelión municipal: el pequeño pueblo del Berguedà que quiere decir adiós a Lleida y ser de Barcelona

Sánchez hace un 'house tour' por La Moncloa "en plan Isabel Preysler": "En la Sala del Reloj pasaron muchas cosas"

El PSOE le tiende la mano al PP para aprobar los presupuestos de Zaragoza: "Esperamos que recapacite ante el portazo que le han dado los concejales de Vox"

El PSOE le tiende la mano al PP para aprobar los presupuestos de Zaragoza: "Esperamos que recapacite ante el portazo que le han dado los concejales de Vox"

Feijóo avisa a Vox que no puede "desatender" el resultado de Extremadura: "Guardiola tiene más legitimidad que nunca"

Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por mentir sobre la labor de la UME en la dana

Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por mentir sobre la labor de la UME en la dana

PP y Vox inician ya sus contactos en Extremadura: “Tenemos que hablar de un gran acuerdo"

El PSOE extremeño pone en marcha la maquinaria para "resetear" el partido con vistas a mayo

El PSOE extremeño pone en marcha la maquinaria para "resetear" el partido con vistas a mayo

El PSOE extremeño pone en marcha la maquinaria para "resetear" el partido con vistas a mayo