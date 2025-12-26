Illa pide preservar la "convivencia democrática" y apela a la "humanidad" ante los discursos contra la inmigración

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado su tradicional discurso de Sant Esteve para hacer un llamamiento a los catalanes a preservar "la convivencia democrática" de Catalunya y a actuar con "humanidad" frente a los discursos que proliferan contra la inmigración. Lo ha dicho tras un 2025 marcado por el auge de la extrema derecha que se detecta en las encuestas y en plena gestión de la crisis de Badalona, donde aún sigue sin resolverse la polémica abierta por el desalojo del instituto B9, que ha dejado a unas 400 personas sin techo en plenas Navidades.

Aunque en su discurso no ha mencionado explícitamente ni a la extrema derecha ni al conflicto de Badalona, no ha hecho falta para que se le entendiera todo. El president ha querido dejar un mensaje en contra de quienes ponen en la diana a los migrantes, sobre todo si son responsables públicos o dirigentes políticos: "La respuesta a las necesidades y retos de Catalunya no es hacer culpables a las personas que menos tienen o a los que son diferentes. Haremos una Catalunya mejor (...) con soluciones al servicio de las personas. De todas las personas", ha dicho.

¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad? Humanidad significa acoger e integrar a las personas que lo necesitan

El desalojo del instituto ocupado en Badalona ha provocado un choque entre la Generalitat y el alcalde de la localidad, Xavier García Albiol, estandarte del PP en Catalunya a favor de la mano dura contra los migrantes en situación irregular. También la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, aprovecharon la crisis en Badalona para exhibir su discurso antiinmigración. Illa ha parecido replicarles a todos cuando, en un momento del discurso, ha expresado que es precisamente en Navidad cuando hay que apelar a los "valores humanos". "¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad? Humanidad significa acoger e integrar a las personas que lo necesitan", ha concluido.

Sin solidaridad no se puede construir ningún país ni sociedad

¿Y qué propone el president? Su idea es conseguir una Catalunya próspera que afronte todos los retos, como el de la gestión de la inmigración, potenciando el Estado del bienestar y garantizando una educación y una sanidad pública "para todos". También a través de asegurar el acceso a la vivienda, ofrecer ayudas sociales "a quien más lo necesita" y trabajando a favor de la "dignidad, la seguridad y la convivencia" en los barrios. "Sin esta humanidad, sin esta solidaridad, no se puede construir ningún país ni sociedad", ha apostillado. Su promesa es que la Generalitat pondrá todos los "recursos públicos" para potenciar "el bien común y el interés general".

La primera prueba de fuego

Una de las grandes cuestiones que atormenta no solo a Illa, sino a la mayoría de partidos y también a una parte de la sociedad catalana, es el auge de la extrema derecha a través de formaciones como Aliança Catalana y Vox. La primera prueba de fuego de hasta qué punto han penetrado estos discursos en Catalunya debería ser, si no hay sorpresas, las elecciones municipales de 2027. Ante este escenario, Illa ha reclamado a los catalanes que no se resignen ante el crecimiento de los populismos. El president considera que Catalunya aún está a tiempo de frenarlos digan lo que digan las encuestas. Lo ha dicho con la mayor solemnidad posible: "Catalanes y catalanas, nada está escrito. Nada es inevitable. Europa necesita la mejor versión de Catalunya. Y Catalunya necesita la mejor versión de todos y cada uno de nosotros". Ha recurrido a un poema de Josep Maria de Sagarra como broche final: "Hagamos lo posible para ser hombres de buena voluntad".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el discurso de Sant Esteve. / Arnau Carbonell / Generalitat

El president ha advertido a los catalanes de que en esta batalla contra la extrema derecha está en juego "nuestro modelo de vida, de convivencia democrática y de prosperidad compartida". "Están en juego valores que conforman nuestros fundamentos", ha concluido. Resulta significativo que Illa haya elegido, precisamente, el término 'convivencia democrática', el mismo que utilizó el Rey Felipe VI en su discurso de Nochebuena. No es que el president haya decidido imitar al Rey, ya que su discurso fue grabado antes de que se emitiera el del monarca.

Sin menciones a la nueva financiación

El discurso de Sant Esteve es la oportunidad de los presidentes de la Generalitat para entrar en los hogares de los catalanes en 'prime time'. Es por esto que Illa lo ha utilizado también para agradecer a los ciudadanos cómo han afrontado algunos de los episodios más complicados del año. Ha citado los incendios en la Noguera, la Segarra o el Urgell; las inundaciones en las Terres de l'Ebre o los recientes brotes de dermatosis nodular y peste porcina africana. También ha tenido un recuerdo para los bomberos muertos en acto de servicio -en Santa Susanna y en Paüls- y por los vecinos de Agramunt fallecidos en los incendios del pasado verano. Finalmente, ha hecho un agradecimiento a todos los servidores públicos.

A diferencia de su intervención del año pasado, esta vez no ha habido ni una mención a la negociación de la nueva financiación de Catalunya. Las conversaciones se encuentran en la recta final, según admiten todas las partes, pero el president ha preferido no arriesgarse a comentar un tema que será clave en las próximas semanas y que marcará la agenda política, como mínimo, del inicio de 2026. Eso sí, ha querido acabar con un mensaje positivo asegurando que 2025 ha sido un "buen año" pero que 2026 "será aún mejor".